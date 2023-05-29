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Вайкуле оскорбила пожилых людей своим высказыванием в Сети - РИА Новости, 29.05.2023
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Шоубиз
 
16:00 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/vaykule-1874858103.html
Вайкуле оскорбила пожилых людей своим высказыванием в Сети
Вайкуле оскорбила пожилых людей своим высказыванием в Сети - РИА Новости, 29.05.2023
Вайкуле оскорбила пожилых людей своим высказыванием в Сети
Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале оскорбила пожилых людей и предложила делать всем пластические операции "ради внуков". РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:00
2023-05-29T16:00
шоубиз
лайма вайкуле
россия
пластическая хирургия
знаменитости
латвия
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МОСКВА, 29 май – РИА Новости. Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале оскорбила пожилых людей и предложила делать всем пластические операции "ради внуков". &quot;Я иногда разговариваю с некоторыми женщинами, советую им делать пластику. Они говорят: &quot;А для чего? Я бабушка&quot;. Для внуков. Дети не любят некрасивых, они боятся старых людей. Надо быть милым, хорошо выглядеть, и без золотых зубов, чтобы дети не пугались. Надо не бояться делать пластику&quot;, – высказалась артистка.По словам исполнительницы, она обожает делать омолаживающие операции. &quot;Я вот с удовольствием делала любую пластику и делаю, потому что люблю наркоз. Сегодня пластику делают даже 20-летние. Конечно, есть риск&quot;, – заключила певица.
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лайма вайкуле, россия, пластическая хирургия, знаменитости, латвия
Шоубиз, Лайма Вайкуле, Россия, пластическая хирургия, Знаменитости, Латвия
Вайкуле оскорбила пожилых людей своим высказыванием в Сети

Лайма Вайкуле оскорбила пожилых людей и предложила делать всем пластические операции

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Лайма Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 29 май – РИА Новости. Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале оскорбила пожилых людей и предложила делать всем пластические операции "ради внуков".
«

"Я иногда разговариваю с некоторыми женщинами, советую им делать пластику. Они говорят: "А для чего? Я бабушка". Для внуков. Дети не любят некрасивых, они боятся старых людей. Надо быть милым, хорошо выглядеть, и без золотых зубов, чтобы дети не пугались. Надо не бояться делать пластику", – высказалась артистка.

По словам исполнительницы, она обожает делать омолаживающие операции.
«

"Я вот с удовольствием делала любую пластику и делаю, потому что люблю наркоз. Сегодня пластику делают даже 20-летние. Конечно, есть риск", – заключила певица.

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ШоубизЛайма ВайкулеРоссияпластическая хирургияЗнаменитостиЛатвия
 
 
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