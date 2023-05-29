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Вайкуле оскорбила пожилых людей своим высказыванием в Сети
Вайкуле оскорбила пожилых людей своим высказыванием в Сети - РИА Новости, 29.05.2023
Вайкуле оскорбила пожилых людей своим высказыванием в Сети
Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале оскорбила пожилых людей и предложила делать всем пластические операции "ради внуков". РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:00
2023-05-29T16:00
2023-05-29T16:00
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МОСКВА, 29 май – РИА Новости. Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале оскорбила пожилых людей и предложила делать всем пластические операции "ради внуков". "Я иногда разговариваю с некоторыми женщинами, советую им делать пластику. Они говорят: "А для чего? Я бабушка". Для внуков. Дети не любят некрасивых, они боятся старых людей. Надо быть милым, хорошо выглядеть, и без золотых зубов, чтобы дети не пугались. Надо не бояться делать пластику", – высказалась артистка.По словам исполнительницы, она обожает делать омолаживающие операции. "Я вот с удовольствием делала любую пластику и делаю, потому что люблю наркоз. Сегодня пластику делают даже 20-летние. Конечно, есть риск", – заключила певица.
https://ria.ru/20230526/vaykule-1874298736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лайма вайкуле, россия, пластическая хирургия, знаменитости, латвия
Шоубиз, Лайма Вайкуле, Россия, пластическая хирургия, Знаменитости, Латвия
Вайкуле оскорбила пожилых людей своим высказыванием в Сети
Лайма Вайкуле оскорбила пожилых людей и предложила делать всем пластические операции