https://ria.ru/20230529/vaykule-1874858103.html

Вайкуле оскорбила пожилых людей своим высказыванием в Сети

Вайкуле оскорбила пожилых людей своим высказыванием в Сети - РИА Новости, 29.05.2023

Вайкуле оскорбила пожилых людей своим высказыванием в Сети

Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале оскорбила пожилых людей и предложила делать всем пластические операции "ради внуков". РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:00

2023-05-29T16:00

2023-05-29T16:00

шоубиз

лайма вайкуле

россия

пластическая хирургия

знаменитости

латвия

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МОСКВА, 29 май – РИА Новости. Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале оскорбила пожилых людей и предложила делать всем пластические операции "ради внуков". "Я иногда разговариваю с некоторыми женщинами, советую им делать пластику. Они говорят: "А для чего? Я бабушка". Для внуков. Дети не любят некрасивых, они боятся старых людей. Надо быть милым, хорошо выглядеть, и без золотых зубов, чтобы дети не пугались. Надо не бояться делать пластику", – высказалась артистка.По словам исполнительницы, она обожает делать омолаживающие операции. "Я вот с удовольствием делала любую пластику и делаю, потому что люблю наркоз. Сегодня пластику делают даже 20-летние. Конечно, есть риск", – заключила певица.

https://ria.ru/20230526/vaykule-1874298736.html

россия

латвия

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лайма вайкуле, россия, пластическая хирургия, знаменитости, латвия