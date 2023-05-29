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В Саратове подросток попал в реанимацию после курения вейпа

В Саратове подросток попал в реанимацию после курения вейпа - РИА Новости, 29.05.2023

В Саратове подросток попал в реанимацию после курения вейпа

Саратовские врачи борются за жизнь 15-летнего подростка, попавшего в реанимацию после курения вейпа в компании знакомых, состояние ребенка оценивается как... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T21:51

2023-05-29T21:51

2023-05-29T21:51

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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Саратовские врачи борются за жизнь 15-летнего подростка, попавшего в реанимацию после курения вейпа в компании знакомых, состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. По словам министра, вечером в понедельник бригада скорой помощи доставила в отделение реанимации и интенсивной терапии Саратовской областной детской клинической больницы 15-летнего подростка в крайне тяжелом состоянии. "Из анамнеза известно, что ухудшение состояние произошло после курения вейпов в компании знакомых. Головокружение, потеря сознания, кровавая пенистая мокрота изо рта - дальнейшие события, которые развернулись на глазах очевидцев... Сейчас состояние крайней степени тяжести, за ребенка дышит аппарат, работа сердечно-сосудистой системы поддерживается медикаментозно. Прямо сейчас идет борьба за жизнь", - написал он в своем телеграм-канале. Костин уточнил, что первую реанимацию провели сотрудники скорой помощи, а затем, минуя приемное отделение, ребенка сразу подняли в реанимационный зал. "На первое место в патологической картине выходит отек легких. Сердце и легкие не справляются. Дважды сердце отказывалось работать. Сердце врачи запустили", - отметил он. Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них. В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований.

https://ria.ru/20230415/otravlenie-1865554497.html

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общество, россия, здоровье - общество, саратов, саратовская область