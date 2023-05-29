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В Саратове подросток попал в реанимацию после курения вейпа - РИА Новости, 29.05.2023
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21:51 29.05.2023
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В Саратове подросток попал в реанимацию после курения вейпа
В Саратове подросток попал в реанимацию после курения вейпа - РИА Новости, 29.05.2023
В Саратове подросток попал в реанимацию после курения вейпа
Саратовские врачи борются за жизнь 15-летнего подростка, попавшего в реанимацию после курения вейпа в компании знакомых, состояние ребенка оценивается как... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T21:51
2023-05-29T21:51
общество
россия
здоровье - общество
саратов
саратовская область
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Саратовские врачи борются за жизнь 15-летнего подростка, попавшего в реанимацию после курения вейпа в компании знакомых, состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. По словам министра, вечером в понедельник бригада скорой помощи доставила в отделение реанимации и интенсивной терапии Саратовской областной детской клинической больницы 15-летнего подростка в крайне тяжелом состоянии. "Из анамнеза известно, что ухудшение состояние произошло после курения вейпов в компании знакомых. Головокружение, потеря сознания, кровавая пенистая мокрота изо рта - дальнейшие события, которые развернулись на глазах очевидцев... Сейчас состояние крайней степени тяжести, за ребенка дышит аппарат, работа сердечно-сосудистой системы поддерживается медикаментозно. Прямо сейчас идет борьба за жизнь", - написал он в своем телеграм-канале. Костин уточнил, что первую реанимацию провели сотрудники скорой помощи, а затем, минуя приемное отделение, ребенка сразу подняли в реанимационный зал. "На первое место в патологической картине выходит отек легких. Сердце и легкие не справляются. Дважды сердце отказывалось работать. Сердце врачи запустили", - отметил он. Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них. В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований.
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россия
саратов
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общество, россия, здоровье - общество, саратов, саратовская область
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Саратов, Саратовская область
В Саратове подросток попал в реанимацию после курения вейпа

Саратовские врачи борются за жизнь подростка, попавшего в реанимацию из-за вейпа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Саратовские врачи борются за жизнь 15-летнего подростка, попавшего в реанимацию после курения вейпа в компании знакомых, состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
По словам министра, вечером в понедельник бригада скорой помощи доставила в отделение реанимации и интенсивной терапии Саратовской областной детской клинической больницы 15-летнего подростка в крайне тяжелом состоянии.
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18 января, 16:07
"Из анамнеза известно, что ухудшение состояние произошло после курения вейпов в компании знакомых. Головокружение, потеря сознания, кровавая пенистая мокрота изо рта - дальнейшие события, которые развернулись на глазах очевидцев... Сейчас состояние крайней степени тяжести, за ребенка дышит аппарат, работа сердечно-сосудистой системы поддерживается медикаментозно. Прямо сейчас идет борьба за жизнь", - написал он в своем телеграм-канале.
Костин уточнил, что первую реанимацию провели сотрудники скорой помощи, а затем, минуя приемное отделение, ребенка сразу подняли в реанимационный зал.
«
"На первое место в патологической картине выходит отек легких. Сердце и легкие не справляются. Дважды сердце отказывалось работать. Сердце врачи запустили", - отметил он.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них. В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований.
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