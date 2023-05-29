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Переход в торговле на нацвалюты оздоровит мировую экономику, заявил Лавров
Переход в торговле на нацвалюты оздоровит мировую экономику, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2023
Переход в торговле на нацвалюты оздоровит мировую экономику, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переход в торговле на нацвалюты будет иметь оздоровляющий эффект для мировой экономики. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:18
2023-05-29T13:18
2023-05-29T13:31
экономика
россия
сергей лавров
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НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переход в торговле на нацвалюты будет иметь оздоровляющий эффект для мировой экономики."Это объективный процесс, он будет набирать темпы, и мы считаем, что это будет иметь оздоровляющее воздействие на мировую экономику, на международные торгово-экономические, инвестиционные связи", - сказал министр в ходе пресс-конференции, высказываясь по теме перехода торговли на нацвалюты."Что касается конкретно Кении, то у нас пока еще, к сожалению, не настолько велик товарооборот, он меньше 400 миллионов долларов, пока мы еще в долларах считаем, так что пока по привычке, но, по мере роста товарооборота, конечно же, переход на платежи в национальных валютах будет иметь практическое значение и за этим будущее", - добавил Лавров."Это не только в отношении Африки, это и в отношении Латинской Америки, наших партнеров в Азии, с Ираном, с Индией, с КНР. Мы уже активно переходим на расчеты в национальных валютах. Доля доллара последовательно снижается", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Кению.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей лавров
Экономика, Россия, Сергей Лавров
Переход в торговле на нацвалюты оздоровит мировую экономику, заявил Лавров
Лавров: переход в торговле на нацвалюты окажет оздоровляющий эффект на мировую экономику