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Переход в торговле на нацвалюты оздоровит мировую экономику, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2023
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13:18 29.05.2023 (обновлено: 13:31 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/valyuta-1874807917.html
Переход в торговле на нацвалюты оздоровит мировую экономику, заявил Лавров
Переход в торговле на нацвалюты оздоровит мировую экономику, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2023
Переход в торговле на нацвалюты оздоровит мировую экономику, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переход в торговле на нацвалюты будет иметь оздоровляющий эффект для мировой экономики. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:18
2023-05-29T13:31
экономика
россия
сергей лавров
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НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переход в торговле на нацвалюты будет иметь оздоровляющий эффект для мировой экономики."Это объективный процесс, он будет набирать темпы, и мы считаем, что это будет иметь оздоровляющее воздействие на мировую экономику, на международные торгово-экономические, инвестиционные связи", - сказал министр в ходе пресс-конференции, высказываясь по теме перехода торговли на нацвалюты."Что касается конкретно Кении, то у нас пока еще, к сожалению, не настолько велик товарооборот, он меньше 400 миллионов долларов, пока мы еще в долларах считаем, так что пока по привычке, но, по мере роста товарооборота, конечно же, переход на платежи в национальных валютах будет иметь практическое значение и за этим будущее", - добавил Лавров."Это не только в отношении Африки, это и в отношении Латинской Америки, наших партнеров в Азии, с Ираном, с Индией, с КНР. Мы уже активно переходим на расчеты в национальных валютах. Доля доллара последовательно снижается", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Кению.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
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экономика, россия, сергей лавров
Экономика, Россия, Сергей Лавров
Переход в торговле на нацвалюты оздоровит мировую экономику, заявил Лавров

Лавров: переход в торговле на нацвалюты окажет оздоровляющий эффект на мировую экономику

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переход в торговле на нацвалюты будет иметь оздоровляющий эффект для мировой экономики.
«
"Это объективный процесс, он будет набирать темпы, и мы считаем, что это будет иметь оздоровляющее воздействие на мировую экономику, на международные торгово-экономические, инвестиционные связи", - сказал министр в ходе пресс-конференции, высказываясь по теме перехода торговли на нацвалюты.
"Что касается конкретно Кении, то у нас пока еще, к сожалению, не настолько велик товарооборот, он меньше 400 миллионов долларов, пока мы еще в долларах считаем, так что пока по привычке, но, по мере роста товарооборота, конечно же, переход на платежи в национальных валютах будет иметь практическое значение и за этим будущее", - добавил Лавров.
"Это не только в отношении Африки, это и в отношении Латинской Америки, наших партнеров в Азии, с Ираном, с Индией, с КНР. Мы уже активно переходим на расчеты в национальных валютах. Доля доллара последовательно снижается", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Кению.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
"Доллар — король навсегда". Правда, король голый
19 мая, 08:00
 
ЭкономикаРоссияСергей Лавров
 
 
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