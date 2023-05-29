https://ria.ru/20230529/valyuta-1874807917.html

Переход в торговле на нацвалюты оздоровит мировую экономику, заявил Лавров

Переход в торговле на нацвалюты оздоровит мировую экономику, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2023

Переход в торговле на нацвалюты оздоровит мировую экономику, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переход в торговле на нацвалюты будет иметь оздоровляющий эффект для мировой экономики. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:18

2023-05-29T13:18

2023-05-29T13:31

экономика

россия

сергей лавров

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НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переход в торговле на нацвалюты будет иметь оздоровляющий эффект для мировой экономики."Это объективный процесс, он будет набирать темпы, и мы считаем, что это будет иметь оздоровляющее воздействие на мировую экономику, на международные торгово-экономические, инвестиционные связи", - сказал министр в ходе пресс-конференции, высказываясь по теме перехода торговли на нацвалюты."Что касается конкретно Кении, то у нас пока еще, к сожалению, не настолько велик товарооборот, он меньше 400 миллионов долларов, пока мы еще в долларах считаем, так что пока по привычке, но, по мере роста товарооборота, конечно же, переход на платежи в национальных валютах будет иметь практическое значение и за этим будущее", - добавил Лавров."Это не только в отношении Африки, это и в отношении Латинской Америки, наших партнеров в Азии, с Ираном, с Индией, с КНР. Мы уже активно переходим на расчеты в национальных валютах. Доля доллара последовательно снижается", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Кению.

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сергей лавров