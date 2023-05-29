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Лукашенко ответил на вопрос о создании единой валюты в России и Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2023
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11:36 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/valyuta-1874779168.html
Лукашенко ответил на вопрос о создании единой валюты в России и Белоруссии
Лукашенко ответил на вопрос о создании единой валюты в России и Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2023
Лукашенко ответил на вопрос о создании единой валюты в России и Белоруссии
Введение единой валюты с Россией - вопрос не сегодняшнего дня, об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко, как он заявил на встрече в понедельник с... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:36
2023-05-29T11:36
союзное государство
валюта
экономика
россия
белоруссия
эльвира набиуллина
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Введение единой валюты с Россией - вопрос не сегодняшнего дня, об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко, как он заявил на встрече в понедельник с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной, договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. "То, что у нас работает Межбанковский валютный совет (Центрального банка России и Национального банка Белоруссии - ред.), тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России", - сказал Александра Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что хотел бы кое-чему "подучиться" у главы Центробанка РФ, задать ряд вопросов, которые сегодня на устах у многих глав государств. "Вы видите это в наших выступлениях. Наверное, мы многое говорим, но если и понимаем кое-что (типа резервная валюта и так далее), но не совсем понимаем, когда это будет и как это будет развиваться. Поэтому такие вопросы меня больше всего интересуют. Ваша точка зрения, точка зрения ваших специалистов", - сказал президент Белоруссии.
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валюта, экономика, россия, белоруссия, эльвира набиуллина, владимир путин, александр лукашенко, центральный банк рф (цб рф), рубль, в мире
Союзное государство, Валюта, Экономика, Россия, Белоруссия, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Рубль, В мире
Лукашенко ответил на вопрос о создании единой валюты в России и Белоруссии

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным отложить введение единой валюты с Россией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Введение единой валюты с Россией - вопрос не сегодняшнего дня, об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко, как он заявил на встрече в понедельник с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной, договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"То, что у нас работает Межбанковский валютный совет (Центрального банка России и Национального банка Белоруссии - ред.), тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России", - сказал Александра Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что хотел бы кое-чему "подучиться" у главы Центробанка РФ, задать ряд вопросов, которые сегодня на устах у многих глав государств. "Вы видите это в наших выступлениях. Наверное, мы многое говорим, но если и понимаем кое-что (типа резервная валюта и так далее), но не совсем понимаем, когда это будет и как это будет развиваться. Поэтому такие вопросы меня больше всего интересуют. Ваша точка зрения, точка зрения ваших специалистов", - сказал президент Белоруссии.
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Союзное государствоВалютаЭкономикаРоссияБелоруссияЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РубльВ мире
 
 
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