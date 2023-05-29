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Лукашенко ответил на вопрос о создании единой валюты в России и Белоруссии

Лукашенко ответил на вопрос о создании единой валюты в России и Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2023

Лукашенко ответил на вопрос о создании единой валюты в России и Белоруссии

Введение единой валюты с Россией - вопрос не сегодняшнего дня, об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко, как он заявил на встрече в понедельник с... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:36

2023-05-29T11:36

2023-05-29T11:36

союзное государство

валюта

экономика

россия

белоруссия

эльвира набиуллина

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Введение единой валюты с Россией - вопрос не сегодняшнего дня, об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко, как он заявил на встрече в понедельник с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной, договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. "То, что у нас работает Межбанковский валютный совет (Центрального банка России и Национального банка Белоруссии - ред.), тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России", - сказал Александра Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что хотел бы кое-чему "подучиться" у главы Центробанка РФ, задать ряд вопросов, которые сегодня на устах у многих глав государств. "Вы видите это в наших выступлениях. Наверное, мы многое говорим, но если и понимаем кое-что (типа резервная валюта и так далее), но не совсем понимаем, когда это будет и как это будет развиваться. Поэтому такие вопросы меня больше всего интересуют. Ваша точка зрения, точка зрения ваших специалистов", - сказал президент Белоруссии.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

валюта, экономика, россия, белоруссия, эльвира набиуллина, владимир путин, александр лукашенко, центральный банк рф (цб рф), рубль, в мире