https://ria.ru/20230529/ukraina-1874880236.html
Рада поддержала проект о национализации банков подсанкционных собственников
Рада поддержала проект о национализации банков подсанкционных собственников - РИА Новости, 29.05.2023
Рада поддержала проект о национализации банков подсанкционных собственников
Украинский парламент поддержал законопроект, позволяющий Нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц, сообщил в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:38
2023-05-29T16:38
2023-05-29T16:38
специальная военная операция на украине
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украина
верховная рада украины
нацбанк украины
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Украинский парламент поддержал законопроект, позволяющий Нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее издание "Экономическая правда", ссылаясь на находящийся в его распоряжении документ, писало, что национальный банк Украины разработал законопроект, принятие которого в Верховной раде позволит национализировать "Сенс банк" российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. "Рада одобрила в повторном втором (чтении – ред.) законопроект "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Законопроект позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных собственников. За – 305", - написал Железняк.В октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, которым определяется процедура национализации системообразующих банков во время военного положения на территории Украины. Законом предусмотрена процедура вывода системно важных банков с рынка в случае потери ими ликвидности. В декабре власти Украины сообщали о начале процедуры национализации украинского Альфа-банка, который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".
https://ria.ru/20230206/aktivy-1850126255.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рада поддержала проект о национализации банков подсанкционных собственников
Депутат Железняк: Рада поддержала национализацию банков подсанкционных собственников