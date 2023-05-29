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Рада поддержала проект о национализации банков подсанкционных собственников - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:38 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/ukraina-1874880236.html
Рада поддержала проект о национализации банков подсанкционных собственников
Рада поддержала проект о национализации банков подсанкционных собственников - РИА Новости, 29.05.2023
Рада поддержала проект о национализации банков подсанкционных собственников
Украинский парламент поддержал законопроект, позволяющий Нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц, сообщил в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:38
2023-05-29T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
нацбанк украины
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Украинский парламент поддержал законопроект, позволяющий Нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее издание "Экономическая правда", ссылаясь на находящийся в его распоряжении документ, писало, что национальный банк Украины разработал законопроект, принятие которого в Верховной раде позволит национализировать "Сенс банк" российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. &quot;Рада одобрила в повторном втором (чтении – ред.) законопроект &quot;о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Законопроект позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных собственников. За – 305&quot;, - написал Железняк.В октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, которым определяется процедура национализации системообразующих банков во время военного положения на территории Украины. Законом предусмотрена процедура вывода системно важных банков с рынка в случае потери ими ликвидности. В декабре власти Украины сообщали о начале процедуры национализации украинского Альфа-банка, который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".
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в мире, украина, верховная рада украины, нацбанк украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Нацбанк Украины
Рада поддержала проект о национализации банков подсанкционных собственников

Депутат Железняк: Рада поддержала национализацию банков подсанкционных собственников

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Украинский парламент поддержал законопроект, позволяющий Нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее издание "Экономическая правда", ссылаясь на находящийся в его распоряжении документ, писало, что национальный банк Украины разработал законопроект, принятие которого в Верховной раде позволит национализировать "Сенс банк" российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.
«

"Рада одобрила в повторном втором (чтении – ред.) законопроект "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Законопроект позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных собственников. За – 305", - написал Железняк.

В октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, которым определяется процедура национализации системообразующих банков во время военного положения на территории Украины. Законом предусмотрена процедура вывода системно важных банков с рынка в случае потери ими ликвидности. В декабре власти Украины сообщали о начале процедуры национализации украинского Альфа-банка, который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".
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