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СМИ: Запад готовит "пряник" для Зеленского - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 29.05.2023 (обновлено: 15:21 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/ukraina-1874848088.html
СМИ: Запад готовит "пряник" для Зеленского
СМИ: Запад готовит "пряник" для Зеленского - РИА Новости, 29.05.2023
СМИ: Запад готовит "пряник" для Зеленского
Страны G7 тайно готовят "гарантии безопасности" для Украины на случай урегулирования конфликта, пишет итальянская газета La Repubblica. "США и ЕС оказывают... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:55
2023-05-29T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
g7
киев
джо байден
сша
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Страны G7 тайно готовят "гарантии безопасности" для Украины на случай урегулирования конфликта, пишет итальянская газета La Repubblica. "США и ЕС оказывают давление на Зеленского, чтобы он смягчил требования, сделав их более "приемлемыми для стран Глобального Юга", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в качестве политических гарантий Киеву могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС. При этом США хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, потому что он может стать помехой для главы Белого дома Джо Байдена, который вместе с бывшим американским лидером Дональдом Трампом будет принимать участие в президентских выборах в ноябре следующего года. Кроме того, правительства Франции, Германии и Италии не знают, как долго еще они смогут рассчитывать на поддержку избирателей в своем взаимодействии с Киевом, потому что у них заканчиваются политические, финансовые и военные ресурсы.
https://ria.ru/20230529/zelenskiy-1874805275.html
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в мире, украина, евросоюз, g7, киев, джо байден, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, G7, Киев, Джо Байден, США
СМИ: Запад готовит "пряник" для Зеленского

La Repubblica: страны G7 хотят быстрее склонить президента Украины Зеленского к миру

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Страны G7 тайно готовят "гарантии безопасности" для Украины на случай урегулирования конфликта, пишет итальянская газета La Repubblica.

"США и ЕС оказывают давление на Зеленского, чтобы он смягчил требования, сделав их более "приемлемыми для стран Глобального Юга", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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Вчера, 13:05
В статье отмечается, что в качестве политических гарантий Киеву могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС. При этом США хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, потому что он может стать помехой для главы Белого дома Джо Байдена, который вместе с бывшим американским лидером Дональдом Трампом будет принимать участие в президентских выборах в ноябре следующего года.

Кроме того, правительства Франции, Германии и Италии не знают, как долго еще они смогут рассчитывать на поддержку избирателей в своем взаимодействии с Киевом, потому что у них заканчиваются политические, финансовые и военные ресурсы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзG7КиевДжо БайденСША
 
 
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