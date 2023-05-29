https://ria.ru/20230529/ukraina-1874805724.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.05.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:07

2023-05-29T13:07

2023-05-29T13:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в 12.50 (совпадает с мск). Ранее в понедельник тревога была объявлена на большей части территории Украины, включая указанные регионы. Она длилась более часа, после чего ее отменили. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах и работе ПВО в центральных районах города. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Черниговской и Сумской областях.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина