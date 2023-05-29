https://ria.ru/20230529/udobreniya-1874753063.html
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений - РИА Новости, 29.05.2023
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
Правительство России установило квоты на экспорт минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2023 года в размере 16,3 миллиона тонн, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:08
2023-05-29T10:08
2023-05-29T10:15
россия
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России установило квоты на экспорт минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2023 года в размере 16,3 миллиона тонн, сообщается на сайте кабмина."Правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2023 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке. Общий объем экспортной квоты составит более 16,3 миллиона тонн. Распределить объемы между экспортерами поручено министерству промышленности и торговли", - говорится в сообщении.Отмечается, что квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.
https://ria.ru/20230524/lesoto-1873761093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, правительство рф
Россия, Экономика, Правительство РФ
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября