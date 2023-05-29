https://ria.ru/20230529/udobreniya-1874753063.html

Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений - РИА Новости, 29.05.2023

Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство России установило квоты на экспорт минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2023 года в размере 16,3 миллиона тонн, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:08

2023-05-29T10:08

2023-05-29T10:15

россия

экономика

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_0:45:2955:1707_1920x0_80_0_0_cd40837ecd2735e768f2beeeab17dc1c.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России установило квоты на экспорт минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2023 года в размере 16,3 миллиона тонн, сообщается на сайте кабмина."Правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2023 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке. Общий объем экспортной квоты составит более 16,3 миллиона тонн. Распределить объемы между экспортерами поручено министерству промышленности и торговли", - говорится в сообщении.Отмечается, что квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

https://ria.ru/20230524/lesoto-1873761093.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, правительство рф