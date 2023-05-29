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Российские военные нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Херсоне
Российские военные нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 29.05.2023
Российские военные нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли в ночь на понедельник удар по стоянке военной техники украинских войск в промзоне Херсона, уничтожив 14 военных и 10... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:01
2023-05-29T11:01
2023-05-29T11:04
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли в ночь на понедельник удар по стоянке военной техники украинских войск в промзоне Херсона, уничтожив 14 военных и 10 автомобилей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне города Херсона был нанесен артиллерийский удар, в результате которого 14 военнослужащих ВСУ погибли, 10 - получили ранения, 10 единиц автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в воскресенье "артиллерийским огнем в районе пригорода Херсона Чернобаевки уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом".
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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской военной техники в Херсоне