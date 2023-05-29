https://ria.ru/20230529/ucheniya-1874719104.html

В Финляндии, Норвегии и Швеции начинаются крупнейшие в Европе учения ВВС

В Финляндии, Норвегии и Швеции начинаются крупнейшие в Европе учения ВВС - РИА Новости, 29.05.2023

В Финляндии, Норвегии и Швеции начинаются крупнейшие в Европе учения ВВС

ВВС Финляндии, Норвегии и Швеции с 29 мая по 9 июня проведут крупнейшие учения Arctic Challenge 2023 с участием 150 летательных аппаратов вооруженных сил 14... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T00:20

2023-05-29T00:20

2023-05-29T00:20

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 мая - РИА Новости. ВВС Финляндии, Норвегии и Швеции с 29 мая по 9 июня проведут крупнейшие учения Arctic Challenge 2023 с участием 150 летательных аппаратов вооруженных сил 14 стран, сообщают финские ВВС. "Учения, проводимые каждый второй год с 2013 года, на этот раз возглавляют финские ВВС, которые отвечают за планирование и руководство учебным мероприятием. В учениях примут участие около 3 тысяч военнослужащих и 150 летательных аппаратов из вооруженных сил 14 стран", - говорится в сообщении. Помимо принимающих стран, в учениях примут участие представители Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Канады, Франции, Германии, Швейцарии, Дании, Чехии, США, а также НАТО со своими самолетами AWACS. Помимо многоцелевых истребителей, в учениях будут задействованы, например, транспортные самолеты и самолеты-заправщики. Базы учений расположены в Рованиеми и Пирккала в Финляндии, Лулео в Швеции и Эрланд в Норвегии. Миссии будут проводиться в основном в районах, простирающихся над северными регионами Финляндии, Норвегии и Швеции, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230528/ucheniya-1874672060.html

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финляндия, нато, норвегия, швеция, в мире