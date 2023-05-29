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В Финляндии, Норвегии и Швеции начинаются крупнейшие в Европе учения ВВС - РИА Новости, 29.05.2023
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00:20 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/ucheniya-1874719104.html
В Финляндии, Норвегии и Швеции начинаются крупнейшие в Европе учения ВВС
В Финляндии, Норвегии и Швеции начинаются крупнейшие в Европе учения ВВС - РИА Новости, 29.05.2023
В Финляндии, Норвегии и Швеции начинаются крупнейшие в Европе учения ВВС
ВВС Финляндии, Норвегии и Швеции с 29 мая по 9 июня проведут крупнейшие учения Arctic Challenge 2023 с участием 150 летательных аппаратов вооруженных сил 14... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T00:20
2023-05-29T00:20
финляндия
нато
норвегия
швеция
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 мая - РИА Новости. ВВС Финляндии, Норвегии и Швеции с 29 мая по 9 июня проведут крупнейшие учения Arctic Challenge 2023 с участием 150 летательных аппаратов вооруженных сил 14 стран, сообщают финские ВВС. "Учения, проводимые каждый второй год с 2013 года, на этот раз возглавляют финские ВВС, которые отвечают за планирование и руководство учебным мероприятием. В учениях примут участие около 3 тысяч военнослужащих и 150 летательных аппаратов из вооруженных сил 14 стран", - говорится в сообщении. Помимо принимающих стран, в учениях примут участие представители Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Канады, Франции, Германии, Швейцарии, Дании, Чехии, США, а также НАТО со своими самолетами AWACS. Помимо многоцелевых истребителей, в учениях будут задействованы, например, транспортные самолеты и самолеты-заправщики. Базы учений расположены в Рованиеми и Пирккала в Финляндии, Лулео в Швеции и Эрланд в Норвегии. Миссии будут проводиться в основном в районах, простирающихся над северными регионами Финляндии, Норвегии и Швеции, уточняется в сообщении.
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финляндия, нато, норвегия, швеция, в мире
Финляндия, НАТО, Норвегия, Швеция, В мире
В Финляндии, Норвегии и Швеции начинаются крупнейшие в Европе учения ВВС

ВВС Финляндии, Норвегии и Швеции с 29 мая по 9 июня проведут крупнейшие в Европе учения

© Фото : Norwegian Air ForceИстребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений
Истребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Norwegian Air Force
Истребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 мая - РИА Новости. ВВС Финляндии, Норвегии и Швеции с 29 мая по 9 июня проведут крупнейшие учения Arctic Challenge 2023 с участием 150 летательных аппаратов вооруженных сил 14 стран, сообщают финские ВВС.
«
"Учения, проводимые каждый второй год с 2013 года, на этот раз возглавляют финские ВВС, которые отвечают за планирование и руководство учебным мероприятием. В учениях примут участие около 3 тысяч военнослужащих и 150 летательных аппаратов из вооруженных сил 14 стран", - говорится в сообщении.
Помимо принимающих стран, в учениях примут участие представители Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Канады, Франции, Германии, Швейцарии, Дании, Чехии, США, а также НАТО со своими самолетами AWACS. Помимо многоцелевых истребителей, в учениях будут задействованы, например, транспортные самолеты и самолеты-заправщики.
Базы учений расположены в Рованиеми и Пирккала в Финляндии, Лулео в Швеции и Эрланд в Норвегии. Миссии будут проводиться в основном в районах, простирающихся над северными регионами Финляндии, Норвегии и Швеции, уточняется в сообщении.
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