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В Волгоградской области три человека умерли во время чистки туалета
В Волгоградской области три человека умерли во время чистки туалета - РИА Новости, 29.05.2023
В Волгоградской области три человека умерли во время чистки туалета
Три человека насмерть отравились при чистке уличного туалета в Даниловском районе Волгоградской области, еще один госпитализирован, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T22:00
2023-05-29T22:00
2023-05-29T22:58
происшествия
волгоградская область
даниловский район
россия
здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Три человека насмерть отравились при чистке уличного туалета в Даниловском районе Волгоградской области, еще один госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, в понедельник при чистке уличного септика в частном доме в Даниловском районе четыре человека отравились токсичными веществами. "Погибли на месте до прибытия скорой помощи три человека: женщина и двое мужчин. Еще один мужчина госпитализирован", - сообщили РИА Новости в экстренных службах. По информации комитете здравоохранения региона, пострадавший находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии.
https://ria.ru/20230427/tualet-1868300873.html
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происшествия, волгоградская область, даниловский район, россия, здоровье - общество
Происшествия, Волгоградская область, Даниловский район, Россия, Здоровье - Общество
В Волгоградской области три человека умерли во время чистки туалета
В Волгоградской области три человека отравились насмерть при чистке уличного туалета