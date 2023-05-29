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В Волгоградской области три человека умерли во время чистки туалета - РИА Новости, 29.05.2023
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22:00 29.05.2023 (обновлено: 22:58 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/tualet-1874936136.html
В Волгоградской области три человека умерли во время чистки туалета
В Волгоградской области три человека умерли во время чистки туалета - РИА Новости, 29.05.2023
В Волгоградской области три человека умерли во время чистки туалета
Три человека насмерть отравились при чистке уличного туалета в Даниловском районе Волгоградской области, еще один госпитализирован, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T22:00
2023-05-29T22:58
происшествия
волгоградская область
даниловский район
россия
здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Три человека насмерть отравились при чистке уличного туалета в Даниловском районе Волгоградской области, еще один госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, в понедельник при чистке уличного септика в частном доме в Даниловском районе четыре человека отравились токсичными веществами. "Погибли на месте до прибытия скорой помощи три человека: женщина и двое мужчин. Еще один мужчина госпитализирован", - сообщили РИА Новости в экстренных службах. По информации комитете здравоохранения региона, пострадавший находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии.
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волгоградская область
даниловский район
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происшествия, волгоградская область, даниловский район, россия, здоровье - общество
Происшествия, Волгоградская область, Даниловский район, Россия, Здоровье - Общество
В Волгоградской области три человека умерли во время чистки туалета

В Волгоградской области три человека отравились насмерть при чистке уличного туалета

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Три человека насмерть отравились при чистке уличного туалета в Даниловском районе Волгоградской области, еще один госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, в понедельник при чистке уличного септика в частном доме в Даниловском районе четыре человека отравились токсичными веществами.
«
"Погибли на месте до прибытия скорой помощи три человека: женщина и двое мужчин. Еще один мужчина госпитализирован", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По информации комитете здравоохранения региона, пострадавший находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии.
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ПроисшествияВолгоградская областьДаниловский районРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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