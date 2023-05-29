https://ria.ru/20230529/tualet-1874936136.html

В Волгоградской области три человека умерли во время чистки туалета

В Волгоградской области три человека умерли во время чистки туалета - РИА Новости, 29.05.2023

В Волгоградской области три человека умерли во время чистки туалета

Три человека насмерть отравились при чистке уличного туалета в Даниловском районе Волгоградской области, еще один госпитализирован, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T22:00

2023-05-29T22:00

2023-05-29T22:58

происшествия

волгоградская область

даниловский район

россия

здоровье - общество

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ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Три человека насмерть отравились при чистке уличного туалета в Даниловском районе Волгоградской области, еще один госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, в понедельник при чистке уличного септика в частном доме в Даниловском районе четыре человека отравились токсичными веществами. "Погибли на месте до прибытия скорой помощи три человека: женщина и двое мужчин. Еще один мужчина госпитализирован", - сообщили РИА Новости в экстренных службах. По информации комитете здравоохранения региона, пострадавший находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии.

https://ria.ru/20230427/tualet-1868300873.html

волгоградская область

даниловский район

россия

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происшествия, волгоградская область, даниловский район, россия, здоровье - общество