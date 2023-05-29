https://ria.ru/20230529/tsik-1874894620.html

ЦИК подготовил новые регионы к возможным избирательным кампаниям

ЦИК подготовил новые регионы к возможным избирательным кампаниям - РИА Новости, 29.05.2023

ЦИК подготовил новые регионы к возможным избирательным кампаниям

Центральная избирательная комиссия РФ подготовила территориальные избирательные комиссии четырех новых регионов РФ к избирательным кампаниям, если они будут... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:41

2023-05-29T17:41

2023-05-29T17:41

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ подготовила территориальные избирательные комиссии четырех новых регионов РФ к избирательным кампаниям, если они будут назначены, сообщила РИА Новости член ЦИК Людмила Маркина. Как сообщалось ранее, представители избиркомов новых регионов прошли обучение в Ростове-на-Дону, всего интенсивный курс по избирательному праву и процессу прошли около 350 человек. "Представители абсолютно всех четырех территорий - это были и руководители территориальных избирательных комиссий - были заинтересованы в получении новых знаний, получении теоретический и практических навыков. Соответственно будут готовы к проведению предстоящих избирательных кампаний, если они будут назначены", - сказала Маркина. Она добавила, что во время обучения избиркомы новых регионов познакомили со всеми стандартами, которые действуют на территории РФ. "Конечно, рассказывали абсолютно полностью всю конструкцию, которая представляет избирательную систему РФ. Это и цифровые сервисы. То есть все возможности, которые могут быть", - пояснила Маркина. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230515/vybory-1871839095.html

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