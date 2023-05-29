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Эксперт назвал причину, по которой снижаются цены на газ в Европе
Эксперт назвал причину, по которой снижаются цены на газ в Европе - РИА Новости, 29.05.2023
Эксперт назвал причину, по которой снижаются цены на газ в Европе
Шоковые высокие цены на газ в Европе в прошлом году были обусловлены в основном ожиданиями будущего дефицита газа в зимний период, но сейчас у европейских... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:18
2023-05-29T06:18
2023-05-29T10:44
экономика
европа
азия
нидерланды
сергей колобанов
северный поток
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Шоковые высокие цены на газ в Европе в прошлом году были обусловлены в основном ожиданиями будущего дефицита газа в зимний период, но сейчас у европейских потребителей появилась некоторая уверенность в поставках, поэтому котировки и снижаются, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. В четверг котировки июньских (ближайших) газовых фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров, что в 13 раз меньше рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров. "Если в прошлом году шоковые высокие цены на газ были обусловлены в большей степени ожиданиями будущего дефицита газа в зимний период 2022-2023 годов, то в настоящее время у европейских потребителей появилась некоторая уверенность "в завтрашнем дне" и текущая цена отражает баланс "спрос — предложение", — ответил эксперт на вопрос, почему цены на газ в Европе продолжают снижаться. По словам Колобанова, сейчас для европейского газового рынка сложились вместе несколько благоприятных факторов. За счет введенных мер экономии в регионе упало потребление газа, теплая погода прошедшей зимой и весной позволила сохранить большие запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ), "ветер дует и солнце светит — ВИЭ вырабатывает много энергии", жара, требующая больше энергии для кондиционеров, еще не началась, появилось несколько СПГ-терминалов, а спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии не восстановился до планируемых уровней. "Также важным фактором остается существенное сокращение поставок газа из России, в связи с чем снизились геополитические риски, связанные с их внезапным прекращением, которые также давали свой вклад в поддерживаемую высокую цену на газ", — добавил Колобанов. Эксперт не исключил, что в краткосрочном периоде котировки могут упасть еще ниже, однако, напомнил он, потенциал производства СПГ в мире существенно за прошедший год не вырос, поэтому при увеличении спроса за счет его роста в Азии, жары и безветрия в Европе, цена на газ может опять стремительно вырасти в несколько раз от текущих минимумов. "Похожий эффект может быть достигнут и при резком снижении возможностей производства или доставки газа, как это было в прошлом году при аварии на заводе Freeport LNG или при прекращении поставок по "Северному потоку", — заключил Колобанов.
https://ria.ru/20230522/gaz-1873299538.html
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экономика, европа, азия, нидерланды, сергей колобанов, северный поток
Экономика, Европа, Азия, Нидерланды, Сергей Колобанов, Северный поток
Эксперт назвал причину, по которой снижаются цены на газ в Европе
Эксперт Колобанов: цены на газ в Европе снижаются, потому что там не ждут дефицита