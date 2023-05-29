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Названа страна, которая хочет разместить российскую военную базу - РИА Новости, 29.05.2023
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10:35 29.05.2023 (обновлено: 11:26 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/tsar-1874760507.html
Названа страна, которая хочет разместить российскую военную базу
Названа страна, которая хочет разместить российскую военную базу - РИА Новости, 29.05.2023
Названа страна, которая хочет разместить российскую военную базу
Власти Центральноафриканской Республики заинтересованы в размещении на своей территории российской военной базы, заявил посол в Москве Леон Додону-Пунагаза в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:35
2023-05-29T11:26
цар
африка
россия
леон додону-пунагаза
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Власти Центральноафриканской Республики заинтересованы в размещении на своей территории российской военной базы, заявил посол в Москве Леон Додону-Пунагаза в интервью газете "Известия"."Наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам и их военному присутствию. Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от пяти до десяти тысяч солдат", — сказал он. По словам дипломата, поднятие российского флага на бывшей французской базе в ЦАР стало знаком того, что республика "окончательно выгнала французов и что теперь "Россия будет вместе с ЦАР".По мнению Додону-Пунагазы, присутствие российских военных инструкторов укрепило боеспособность армии, тем более что угрозы для безопасности сохраняются, особенно на фоне ситуации в Судане, откуда с началом вооруженного конфликта увеличился поток беженцев.
https://ria.ru/20230529/ukraina-1874749640.html
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цар, африка, россия, леон додону-пунагаза, в мире
ЦАР, Африка, Россия, Леон Додону-Пунагаза, В мире
Названа страна, которая хочет разместить российскую военную базу

Посол ЦАР Додону-Пунагаза заявил о желании разместить российскую военную базу в стране

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДальний бомбардировщик Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3 . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Власти Центральноафриканской Республики заинтересованы в размещении на своей территории российской военной базы, заявил посол в Москве Леон Додону-Пунагаза в интервью газете "Известия".
"Наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам и их военному присутствию. Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от пяти до десяти тысяч солдат", — сказал он.

По словам дипломата, поднятие российского флага на бывшей французской базе в ЦАР стало знаком того, что республика "окончательно выгнала французов и что теперь "Россия будет вместе с ЦАР".
По мнению Додону-Пунагазы, присутствие российских военных инструкторов укрепило боеспособность армии, тем более что угрозы для безопасности сохраняются, особенно на фоне ситуации в Судане, откуда с началом вооруженного конфликта увеличился поток беженцев.
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