https://ria.ru/20230529/tsar-1874760507.html

Названа страна, которая хочет разместить российскую военную базу

Названа страна, которая хочет разместить российскую военную базу - РИА Новости, 29.05.2023

Названа страна, которая хочет разместить российскую военную базу

Власти Центральноафриканской Республики заинтересованы в размещении на своей территории российской военной базы, заявил посол в Москве Леон Додону-Пунагаза в... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:35

2023-05-29T10:35

2023-05-29T11:26

цар

африка

россия

леон додону-пунагаза

в мире

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Власти Центральноафриканской Республики заинтересованы в размещении на своей территории российской военной базы, заявил посол в Москве Леон Додону-Пунагаза в интервью газете "Известия"."Наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам и их военному присутствию. Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от пяти до десяти тысяч солдат", — сказал он. По словам дипломата, поднятие российского флага на бывшей французской базе в ЦАР стало знаком того, что республика "окончательно выгнала французов и что теперь "Россия будет вместе с ЦАР".По мнению Додону-Пунагазы, присутствие российских военных инструкторов укрепило боеспособность армии, тем более что угрозы для безопасности сохраняются, особенно на фоне ситуации в Судане, откуда с началом вооруженного конфликта увеличился поток беженцев.

https://ria.ru/20230529/ukraina-1874749640.html

цар

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цар, африка, россия, леон додону-пунагаза, в мире