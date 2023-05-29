https://ria.ru/20230529/tsar-1874760507.html
Названа страна, которая хочет разместить российскую военную базу
Названа страна, которая хочет разместить российскую военную базу - РИА Новости, 29.05.2023
Названа страна, которая хочет разместить российскую военную базу
Власти Центральноафриканской Республики заинтересованы в размещении на своей территории российской военной базы, заявил посол в Москве Леон Додону-Пунагаза в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:35
2023-05-29T10:35
2023-05-29T11:26
цар
африка
россия
леон додону-пунагаза
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733768763_0:45:956:582_1920x0_80_0_0_c87d622f6f6025973b3c0a8b2d8b8ae7.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Власти Центральноафриканской Республики заинтересованы в размещении на своей территории российской военной базы, заявил посол в Москве Леон Додону-Пунагаза в интервью газете "Известия"."Наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам и их военному присутствию. Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от пяти до десяти тысяч солдат", — сказал он. По словам дипломата, поднятие российского флага на бывшей французской базе в ЦАР стало знаком того, что республика "окончательно выгнала французов и что теперь "Россия будет вместе с ЦАР".По мнению Додону-Пунагазы, присутствие российских военных инструкторов укрепило боеспособность армии, тем более что угрозы для безопасности сохраняются, особенно на фоне ситуации в Судане, откуда с началом вооруженного конфликта увеличился поток беженцев.
https://ria.ru/20230529/ukraina-1874749640.html
цар
африка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733768763_60:0:895:626_1920x0_80_0_0_78216abd2d8318b52c2742fda5bee275.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, африка, россия, леон додону-пунагаза, в мире
ЦАР, Африка, Россия, Леон Додону-Пунагаза, В мире
Названа страна, которая хочет разместить российскую военную базу
Посол ЦАР Додону-Пунагаза заявил о желании разместить российскую военную базу в стране