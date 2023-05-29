https://ria.ru/20230529/trevoga-1874922286.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.05.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:59

2023-05-29T19:59

2023-05-29T19:59

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник тревога уже объявлялась на всей территории Украины. Сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно в 19.37 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

харьковская область

киев

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украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф