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В Киеве прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:12 29.05.2023 (обновлено: 13:24 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/trevoga-1874772913.html
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 29.05.2023
В Киеве прогремели мощные взрывы
В центре Киева прогремели несколько мощных взрывов, заявил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:12
2023-05-29T13:24
специальная военная операция на украине
киев
киевская область
в мире
украина
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В центре Киева прогремели несколько мощных взрывов, заявил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко."Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!" — призвал он.По словам Кличко, экстренные службы уже выехали на вызов в центре. Позже мэр уточнил, что в Деснянском районе работала ПВО, а в Подольском и Оболонском районах упали обломки ракет.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в столице объявили в 11:09. Там также уточняется, что взрыв прогремел в 11:20.Ночью воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. Местные СМИ писали о взрывах в Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях. В Киеве получили повреждения объекты инфраструктуры, заявили в областном управлении Нацполиции.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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киев, киевская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Киевская область, В мире, Украина
В Киеве прогремели мощные взрывы

Мэр Киева Кличко сообщило о взрывах в Деснянском, Подольском и Оболонском районах города

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYСпасатели на месте задымления в Киеве
Спасатели на месте задымления в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Спасатели на месте задымления в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В центре Киева прогремели несколько мощных взрывов, заявил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
"Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!" — призвал он.
По словам Кличко, экстренные службы уже выехали на вызов в центре. Позже мэр уточнил, что в Деснянском районе работала ПВО, а в Подольском и Оболонском районах упали обломки ракет.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в столице объявили в 11:09. Там также уточняется, что взрыв прогремел в 11:20.
Ночью воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. Местные СМИ писали о взрывах в Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях. В Киеве получили повреждения объекты инфраструктуры, заявили в областном управлении Нацполиции.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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