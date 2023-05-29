https://ria.ru/20230529/trevoga-1874772913.html

В Киеве прогремели мощные взрывы

В Киеве прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 29.05.2023

В Киеве прогремели мощные взрывы

В центре Киева прогремели несколько мощных взрывов, заявил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:12

2023-05-29T11:12

2023-05-29T13:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В центре Киева прогремели несколько мощных взрывов, заявил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко."Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!" — призвал он.По словам Кличко, экстренные службы уже выехали на вызов в центре. Позже мэр уточнил, что в Деснянском районе работала ПВО, а в Подольском и Оболонском районах упали обломки ракет.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в столице объявили в 11:09. Там также уточняется, что взрыв прогремел в 11:20.Ночью воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. Местные СМИ писали о взрывах в Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях. В Киеве получили повреждения объекты инфраструктуры, заявили в областном управлении Нацполиции.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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