https://ria.ru/20230529/trevoga-1874720979.html

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.05.2023

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T00:51

2023-05-29T00:51

2023-05-29T00:51

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Кроме того, сигнал тревоги прозвучал в 00.09 (совпадает с мск) в подконтрольной Киеву части Херсонской области. В воскресенье тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230528/vzryvy-1874604122.html

киев

украина

киевская область

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киев, украина, киевская область, вооруженные силы рф, в мире