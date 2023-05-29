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Отряд кораблей ТОФ проведет учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Отряд кораблей ТОФ проведет учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 29.05.2023
Отряд кораблей ТОФ проведет учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Отряд из семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ при судах обеспечения вышел из Владивостока для проведения дальнего похода с учениями в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:21
2023-05-29T06:21
2023-05-29T06:21
безопасность
владивосток
атр
россия
тихоокеанский флот вмф россии
ка-27
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Отряд из семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ при судах обеспечения вышел из Владивостока для проведения дальнего похода с учениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг", корабля управления "Маршал Крылов", фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", а также судов обеспечения вышел в море для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", - говорится в сообщении. Корабли выходили в море в разное время суток, при выходе из пункта базирования во Владивостоке экипажи провели тренировку по экстренному приготовлению к бою и выводу кораблей из-под условного вражеского удара. В заливе Петра Великого корабли в составе нескольких тактических групп приняли на борт вертолеты Ка-27, добавили в пресс-службе. План грядущего дальнего похода в АТР включает "проведение ряда корабельных учений и тренировок с отработкой учебно-боевых упражнений".
https://ria.ru/20230519/tof-1872797606.html
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безопасность, владивосток, атр, россия, тихоокеанский флот вмф россии, ка-27
Безопасность, Владивосток, АТР, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России, Ка-27
Отряд кораблей ТОФ проведет учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Отряд кораблей ТОФ проведет дальний поход с учениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе