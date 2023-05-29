Рейтинг@Mail.ru
Отряд кораблей ТОФ проведет учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/tof-1874732848.html
Отряд кораблей ТОФ проведет учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Отряд кораблей ТОФ проведет учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 29.05.2023
Отряд кораблей ТОФ проведет учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Отряд из семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ при судах обеспечения вышел из Владивостока для проведения дальнего похода с учениями в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:21
2023-05-29T06:21
безопасность
владивосток
атр
россия
тихоокеанский флот вмф россии
ка-27
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602797023_0:0:2710:1525_1920x0_80_0_0_7fb67d03f10c4ea845d66f8888a1fc06.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Отряд из семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ при судах обеспечения вышел из Владивостока для проведения дальнего похода с учениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг", корабля управления "Маршал Крылов", фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", а также судов обеспечения вышел в море для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", - говорится в сообщении. Корабли выходили в море в разное время суток, при выходе из пункта базирования во Владивостоке экипажи провели тренировку по экстренному приготовлению к бою и выводу кораблей из-под условного вражеского удара. В заливе Петра Великого корабли в составе нескольких тактических групп приняли на борт вертолеты Ка-27, добавили в пресс-службе. План грядущего дальнего похода в АТР включает "проведение ряда корабельных учений и тренировок с отработкой учебно-боевых упражнений".
https://ria.ru/20230519/tof-1872797606.html
владивосток
атр
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602797023_0:0:2710:2033_1920x0_80_0_0_aa3a9d51c1ae5081dfee03a4b636c091.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, владивосток, атр, россия, тихоокеанский флот вмф россии, ка-27
Безопасность, Владивосток, АТР, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России, Ка-27
Отряд кораблей ТОФ проведет учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Отряд кораблей ТОФ проведет дальний поход с учениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКорабельная артиллерийская установка главного калибра АК-130 ракетного крейсера "Варяг"
Корабельная артиллерийская установка главного калибра АК-130 ракетного крейсера Варяг - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Корабельная артиллерийская установка главного калибра АК-130 ракетного крейсера "Варяг". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Отряд из семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ при судах обеспечения вышел из Владивостока для проведения дальнего похода с учениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг", корабля управления "Маршал Крылов", фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", а также судов обеспечения вышел в море для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", - говорится в сообщении.
Гвардейский ракетный крейсер Варяг - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Флагман ТОФ "Варяг" уничтожил в заливе Петра Великого "вражеский" корабль
19 мая, 04:55
Корабли выходили в море в разное время суток, при выходе из пункта базирования во Владивостоке экипажи провели тренировку по экстренному приготовлению к бою и выводу кораблей из-под условного вражеского удара. В заливе Петра Великого корабли в составе нескольких тактических групп приняли на борт вертолеты Ка-27, добавили в пресс-службе. План грядущего дальнего похода в АТР включает "проведение ряда корабельных учений и тренировок с отработкой учебно-боевых упражнений".
 
БезопасностьВладивостокАТРРоссияТихоокеанский флот ВМФ РоссииКа-27
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала