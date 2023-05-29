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На Японию надвигается чрезвычайно сильный тайфун "Мавар" - РИА Новости, 29.05.2023
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07:04 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/tayfun-1874734713.html
На Японию надвигается чрезвычайно сильный тайфун "Мавар"
На Японию надвигается чрезвычайно сильный тайфун "Мавар" - РИА Новости, 29.05.2023
На Японию надвигается чрезвычайно сильный тайфун "Мавар"
Чрезвычайно сильный тайфун "Мавар", которому в Японии присвоен порядковый номер 2, идет в сторону Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T07:04
2023-05-29T07:04
япония
окинава
в мире
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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Чрезвычайно сильный тайфун "Мавар", которому в Японии присвоен порядковый номер 2, идет в сторону Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. К пятнице он может достичь острова Исигаки самой южной японской префектуры Окинава, а на следующий день – основного острова префектуры. За счет низкой скорости продвижения его влияние в виде ливней и шквалистого ветра может стать затяжным. Даже в удаленных от прохождения тайфуна районах на юго-западе и востоке страны он уже стал причиной дождей, которые с небольшим перерывом продлятся всю неделю. В настоящее время тайфун находится к юго-востоку от Японского архипелага. Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей, скорость ветра 45 метров в секунду, при порывах – до 60 метров. Метеорологи допускают, что в выходные тайфун поменяет направление на более восточное, тогда он может обрушиться на основную часть Японского архипелага.
https://ria.ru/20230529/zemletryasenie-1874733631.html
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япония, окинава, в мире
Япония, Окинава, В мире
На Японию надвигается чрезвычайно сильный тайфун "Мавар"

JMA: на Японию надвигается чрезвычайно сильный тайфун "Мавар" с порядковым номером два

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Чрезвычайно сильный тайфун "Мавар", которому в Японии присвоен порядковый номер 2, идет в сторону Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.
К пятнице он может достичь острова Исигаки самой южной японской префектуры Окинава, а на следующий день – основного острова префектуры. За счет низкой скорости продвижения его влияние в виде ливней и шквалистого ветра может стать затяжным. Даже в удаленных от прохождения тайфуна районах на юго-западе и востоке страны он уже стал причиной дождей, которые с небольшим перерывом продлятся всю неделю.
В настоящее время тайфун находится к юго-востоку от Японского архипелага. Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей, скорость ветра 45 метров в секунду, при порывах – до 60 метров.
Метеорологи допускают, что в выходные тайфун поменяет направление на более восточное, тогда он может обрушиться на основную часть Японского архипелага.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
На юге Кузбасса произошло землетрясение
Вчера, 06:38
 
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