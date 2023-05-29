https://ria.ru/20230529/tayfun-1874734713.html

На Японию надвигается чрезвычайно сильный тайфун "Мавар"

На Японию надвигается чрезвычайно сильный тайфун "Мавар" - РИА Новости, 29.05.2023

На Японию надвигается чрезвычайно сильный тайфун "Мавар"

Чрезвычайно сильный тайфун "Мавар", которому в Японии присвоен порядковый номер 2, идет в сторону Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T07:04

2023-05-29T07:04

2023-05-29T07:04

япония

окинава

в мире

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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Чрезвычайно сильный тайфун "Мавар", которому в Японии присвоен порядковый номер 2, идет в сторону Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. К пятнице он может достичь острова Исигаки самой южной японской префектуры Окинава, а на следующий день – основного острова префектуры. За счет низкой скорости продвижения его влияние в виде ливней и шквалистого ветра может стать затяжным. Даже в удаленных от прохождения тайфуна районах на юго-западе и востоке страны он уже стал причиной дождей, которые с небольшим перерывом продлятся всю неделю. В настоящее время тайфун находится к юго-востоку от Японского архипелага. Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей, скорость ветра 45 метров в секунду, при порывах – до 60 метров. Метеорологи допускают, что в выходные тайфун поменяет направление на более восточное, тогда он может обрушиться на основную часть Японского архипелага.

https://ria.ru/20230529/zemletryasenie-1874733631.html

япония

окинава

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япония, окинава, в мире