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МИД Китая не подтвердил статью WSJ о заявлениях Ли Хуэя по Украине - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/statya-1874773606.html
МИД Китая не подтвердил статью WSJ о заявлениях Ли Хуэя по Украине
МИД Китая не подтвердил статью WSJ о заявлениях Ли Хуэя по Украине - РИА Новости, 29.05.2023
МИД Китая не подтвердил статью WSJ о заявлениях Ли Хуэя по Украине
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в понедельник не подтвердила данные из статьи американской газеты Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:14
2023-05-29T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
китай
ли хуэй
украина
мид кнр
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ПЕКИН, 29 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в понедельник не подтвердила данные из статьи американской газеты Wall Street Journal со ссылкой на анонимные западные источники о том, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй в ходе европейского турне якобы призывал союзников США в Европе добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за РФ ее новых регионов. "Что касается визита специального представителя Ли Хуэя, то китайская сторона своевременно опубликовала пресс-релизы. Пожалуйста, обратитесь к пресс-релизам, выпущенным китайской стороной", - сказала дипломат в ответ на просьбу одного из журналистов подтвердить сообщения СМИ о том, что Ли Хуэй якобы призывал сохранить за РФ ее новые регионы. "Я также заметила, что министр иностранных дел Украины публично заявил о том, что связался со всеми сторонами, и ни одна страна не заявила о том, что Ли Хуэй делал заявления, которые указывались в сообщении Wall Street Journal", - добавила она. На прошлой неделе спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй завершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. На встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Ли Хуэй заявил, что Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами по украинскому кризису, включая Россию, и прилагать реальные усилия для его политического урегулирования. Китайский спецпредставитель также отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда следовал целям и принципам Устава ООН, придерживался объективной и справедливой позиции, настаивал на мире и проведении мирных переговоров.
https://ria.ru/20230526/politika-1874406861.html
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в мире, китай, ли хуэй, украина, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Ли Хуэй, Украина, МИД КНР
МИД Китая не подтвердил статью WSJ о заявлениях Ли Хуэя по Украине

Представитель МИД Китая Мао Нин не подтвердила статью WSJ о заявлениях Ли Хуэя по Украине

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в понедельник не подтвердила данные из статьи американской газеты Wall Street Journal со ссылкой на анонимные западные источники о том, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй в ходе европейского турне якобы призывал союзников США в Европе добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за РФ ее новых регионов.
«
"Что касается визита специального представителя Ли Хуэя, то китайская сторона своевременно опубликовала пресс-релизы. Пожалуйста, обратитесь к пресс-релизам, выпущенным китайской стороной", - сказала дипломат в ответ на просьбу одного из журналистов подтвердить сообщения СМИ о том, что Ли Хуэй якобы призывал сохранить за РФ ее новые регионы.
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"Я также заметила, что министр иностранных дел Украины публично заявил о том, что связался со всеми сторонами, и ни одна страна не заявила о том, что Ли Хуэй делал заявления, которые указывались в сообщении Wall Street Journal", - добавила она.
На прошлой неделе спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй завершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
На встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Ли Хуэй заявил, что Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами по украинскому кризису, включая Россию, и прилагать реальные усилия для его политического урегулирования. Китайский спецпредставитель также отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда следовал целям и принципам Устава ООН, придерживался объективной и справедливой позиции, настаивал на мире и проведении мирных переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайЛи ХуэйУкраинаМИД КНР
 
 
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