https://ria.ru/20230529/statya-1874773606.html

МИД Китая не подтвердил статью WSJ о заявлениях Ли Хуэя по Украине

МИД Китая не подтвердил статью WSJ о заявлениях Ли Хуэя по Украине - РИА Новости, 29.05.2023

МИД Китая не подтвердил статью WSJ о заявлениях Ли Хуэя по Украине

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в понедельник не подтвердила данные из статьи американской газеты Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:14

2023-05-29T11:14

2023-05-29T11:14

специальная военная операция на украине

в мире

китай

ли хуэй

украина

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg

ПЕКИН, 29 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в понедельник не подтвердила данные из статьи американской газеты Wall Street Journal со ссылкой на анонимные западные источники о том, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй в ходе европейского турне якобы призывал союзников США в Европе добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за РФ ее новых регионов. "Что касается визита специального представителя Ли Хуэя, то китайская сторона своевременно опубликовала пресс-релизы. Пожалуйста, обратитесь к пресс-релизам, выпущенным китайской стороной", - сказала дипломат в ответ на просьбу одного из журналистов подтвердить сообщения СМИ о том, что Ли Хуэй якобы призывал сохранить за РФ ее новые регионы. "Я также заметила, что министр иностранных дел Украины публично заявил о том, что связался со всеми сторонами, и ни одна страна не заявила о том, что Ли Хуэй делал заявления, которые указывались в сообщении Wall Street Journal", - добавила она. На прошлой неделе спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй завершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. На встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Ли Хуэй заявил, что Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами по украинскому кризису, включая Россию, и прилагать реальные усилия для его политического урегулирования. Китайский спецпредставитель также отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда следовал целям и принципам Устава ООН, придерживался объективной и справедливой позиции, настаивал на мире и проведении мирных переговоров.

https://ria.ru/20230526/politika-1874406861.html

https://ria.ru/20230512/borrel-1871437059.html

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, ли хуэй, украина, мид кнр