https://ria.ru/20230529/statistika-1874819054.html

В России будут штрафовать медицинских чиновников за недостоверные данные

В России будут штрафовать медицинских чиновников за недостоверные данные - РИА Новости, 29.05.2023

В России будут штрафовать медицинских чиновников за недостоверные данные

Руководителей региональных министерств и департаментов здравоохранения будет штрафовать за недостоверную или неполную медицинскую статистику - как сообщил РИА... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:57

2023-05-29T13:57

2023-05-29T13:57

общество

россия

владимир груздев

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

чиновники

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Руководителей региональных министерств и департаментов здравоохранения будет штрафовать за недостоверную или неполную медицинскую статистику - как сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, соответствующую инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. По его словам, такая информация нужна для Единой информационной системы в сфере здравоохранения, запущенной в 2018 году. "Единая информационная система в сфере здравоохранения обеспечивает онлайн-доступ граждан к медицинским услугам, а также взаимодействие информационных систем в сфере здравоохранения. Данная система обеспечивает в том числе отображение на геоинформационной карте сведений о ресурсах здравоохранения", – сказал Груздев. "Предусмотрено, что в ней действуют, например, реестры медицинских документов о рождении и смерти, о медосвидетельствовании на право владения оружием, реестр детей с редкими заболеваниями. В систему также должны поступать данные о специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению. И это далеко не весь круг задач, решаемых системой. Крайне важно, чтобы эта система содержала актуальные данные", - добавил собеседник агентства. Подготовленные поправки к КоАП предусматривают, что нарушение порядка предоставления информации в Единую государственную информационную систему здравоохранения повлечет административный штраф в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. "Повторное нарушение будет грозить штрафом от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Или дисквалификацию на срок до одного года. Составлять протоколы будут должностные лица Росздравнадзора. Полномочиями рассматривать подобные дела наделяются суды", – пояснил председатель правления АЮР.

https://ria.ru/20210817/vzyatochnichestvo-1746018188.html

https://ria.ru/20201230/chinovnik-1591572526.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, владимир груздев, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), чиновники