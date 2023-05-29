Рейтинг@Mail.ru
Туристы в Стамбуле рассказали, как выборы в Турции повлияли на их отдых - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:14 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/stambul-1874768107.html
Туристы в Стамбуле рассказали, как выборы в Турции повлияли на их отдых
Туристы в Стамбуле рассказали, как выборы в Турции повлияли на их отдых - РИА Новости, 29.05.2023
Туристы в Стамбуле рассказали, как выборы в Турции повлияли на их отдых
Российские туристы в Стамбуле рассказали РИА Новости, что выборы в Турции и политические события в их контексте практически не повлияли на их отдых и не... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:14
2023-05-29T11:14
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
стамбул
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874692533_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_cb9d6bf6fd6771203267586c00bc2848.jpg
СТАМБУЛ, 29 мая - РИА Новости. Российские туристы в Стамбуле рассказали РИА Новости, что выборы в Турции и политические события в их контексте практически не повлияли на их отдых и не помешали наслаждаться страной и природой. "Я просто турист, единственное исключение по поводу выборов это то, что магазинчики на первых этажах закрыты, а так я больше ничего не заметил. Я не особенно интересуюсь политикой, более того, я ее избегаю", - рассказал россиянин неподалеку от одной из главных площадей Стамбула - Таксим. Россиянка, приехавшая в Стамбул с ребенком, сообщила, что на отдых выборы не повлияли, а увеличенное количество полиции на улицах даже дают ощущение большей безопасности. "Мы заметили, что проходят выборы, потому что везде выставлена охрана, что сначала смутило, немного напугало. Но, с другой стороны, раз есть такая возможность, поскольку в Турции не так давно был теракт, то присутствие полицейских наоборот успокаивает, они почти везде, это как будто охрана такая", - рассказала она. По ее словам, ребенку было интересно, он смотрел на автоматы. "Все спокойно, разве что еще пару раз громкая музыка была из проезжающих трейлеров, - уточнила туристка. - Пока что на отдых политические события не повлияли". Она добавила, что в Турции впервые, отдых здесь ей нравится за исключением того, что в Стамбуле иногда многолюдно.
https://ria.ru/20230521/turtsiya-1872916884.html
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874692533_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_084f68a99e95d68d10155f5b0b3eaa34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, стамбул, турция
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Стамбул, Турция
Туристы в Стамбуле рассказали, как выборы в Турции повлияли на их отдых

Туристы из России в Стамбуле рассказали, что выборы в Турции не повлияли на их отдых

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возле офиса правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возле офиса правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 мая - РИА Новости. Российские туристы в Стамбуле рассказали РИА Новости, что выборы в Турции и политические события в их контексте практически не повлияли на их отдых и не помешали наслаждаться страной и природой.
"Я просто турист, единственное исключение по поводу выборов это то, что магазинчики на первых этажах закрыты, а так я больше ничего не заметил. Я не особенно интересуюсь политикой, более того, я ее избегаю", - рассказал россиянин неподалеку от одной из главных площадей Стамбула - Таксим.
Россиянка, приехавшая в Стамбул с ребенком, сообщила, что на отдых выборы не повлияли, а увеличенное количество полиции на улицах даже дают ощущение большей безопасности.
"Мы заметили, что проходят выборы, потому что везде выставлена охрана, что сначала смутило, немного напугало. Но, с другой стороны, раз есть такая возможность, поскольку в Турции не так давно был теракт, то присутствие полицейских наоборот успокаивает, они почти везде, это как будто охрана такая", - рассказала она. По ее словам, ребенку было интересно, он смотрел на автоматы.
"Все спокойно, разве что еще пару раз громкая музыка была из проезжающих трейлеров, - уточнила туристка. - Пока что на отдых политические события не повлияли". Она добавила, что в Турции впервые, отдых здесь ей нравится за исключением того, что в Стамбуле иногда многолюдно.
Туристка на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Вместо Турции. В каких странах пляжный отдых дешевле, чем в Аланье и Белеке
21 мая, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыСтамбулТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала