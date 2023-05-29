https://ria.ru/20230529/stambul-1874768107.html

Туристы в Стамбуле рассказали, как выборы в Турции повлияли на их отдых

Туристы в Стамбуле рассказали, как выборы в Турции повлияли на их отдых - РИА Новости, 29.05.2023

Туристы в Стамбуле рассказали, как выборы в Турции повлияли на их отдых

Российские туристы в Стамбуле рассказали РИА Новости, что выборы в Турции и политические события в их контексте практически не повлияли на их отдых и не... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:14

2023-05-29T11:14

2023-05-29T11:14

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СТАМБУЛ, 29 мая - РИА Новости. Российские туристы в Стамбуле рассказали РИА Новости, что выборы в Турции и политические события в их контексте практически не повлияли на их отдых и не помешали наслаждаться страной и природой. "Я просто турист, единственное исключение по поводу выборов это то, что магазинчики на первых этажах закрыты, а так я больше ничего не заметил. Я не особенно интересуюсь политикой, более того, я ее избегаю", - рассказал россиянин неподалеку от одной из главных площадей Стамбула - Таксим. Россиянка, приехавшая в Стамбул с ребенком, сообщила, что на отдых выборы не повлияли, а увеличенное количество полиции на улицах даже дают ощущение большей безопасности. "Мы заметили, что проходят выборы, потому что везде выставлена охрана, что сначала смутило, немного напугало. Но, с другой стороны, раз есть такая возможность, поскольку в Турции не так давно был теракт, то присутствие полицейских наоборот успокаивает, они почти везде, это как будто охрана такая", - рассказала она. По ее словам, ребенку было интересно, он смотрел на автоматы. "Все спокойно, разве что еще пару раз громкая музыка была из проезжающих трейлеров, - уточнила туристка. - Пока что на отдых политические события не повлияли". Она добавила, что в Турции впервые, отдых здесь ей нравится за исключением того, что в Стамбуле иногда многолюдно.

https://ria.ru/20230521/turtsiya-1872916884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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