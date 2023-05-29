https://ria.ru/20230529/srok-1874821017.html
Суд дал срок владельцам Telegram-каналов за вымогательство у Канделаки
Суд дал срок владельцам Telegram-каналов за вымогательство у Канделаки - РИА Новости, 29.05.2023
Суд дал срок владельцам Telegram-каналов за вымогательство у Канделаки
Хамовнический суд Москвы в понедельник приговорил к восьми годам колонии каждого троих владельцев и администраторов Telegram-каналов "Проект Сканер" и Riddle за РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:59
2023-05-29T13:59
2023-05-29T14:02
москва
россия
тина канделаки
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в понедельник приговорил к восьми годам колонии каждого троих владельцев и администраторов Telegram-каналов "Проект Сканер" и Riddle за вымогательство у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко и телеведущей Тины Канделаки, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Алексею Слободенюку, Евгении Москвиной и Владиславу Малушенко наказание в виде восьми лет лишения свободы", - сказали в пресс-службе. Дополнительно суд оштрафовал каждого на 500 тысяч рублей. Отбывать наказание, согласно приговору, им предстоит в колониях строгого режима. Все они признаны виновными по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Как выяснило следствие, Слободенюк, Москвин и Малушенко, будучи владельцами и администраторами каналов "Проект Сканер" и Riddle, объединились для вымогательства денег у публичных личностей "под угрозой распространения в интернете порочащих сведений". Для этого соучастники в Telegram-каналах опубликовали статьи о Бровко и его супруге Канделаки, "негативно освещающие их работу и личную жизнь". После этого они потребовали у Бровко через его помощника 470 тысяч рублей за удаление этой информации, угрожая новыми публикациями, считает следствие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, тина канделаки, происшествия
Москва, Россия, Тина Канделаки, Происшествия
Суд дал срок владельцам Telegram-каналов за вымогательство у Канделаки
Суд дал восемь лет колонии трем владельцам Telegram-каналов, вымогавшим деньги у Канделаки
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в понедельник приговорил к восьми годам колонии каждого троих владельцев и администраторов Telegram-каналов "Проект Сканер" и Riddle за вымогательство у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко и телеведущей Тины Канделаки, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Алексею Слободенюку, Евгении Москвиной и Владиславу Малушенко наказание в виде восьми лет лишения свободы", - сказали в пресс-службе.
Дополнительно суд оштрафовал каждого на 500 тысяч рублей. Отбывать наказание, согласно приговору, им предстоит в колониях строгого режима. Все они признаны виновными по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).
Как выяснило следствие, Слободенюк, Москвин и Малушенко, будучи владельцами и администраторами каналов "Проект Сканер" и Riddle, объединились для вымогательства денег у публичных личностей "под угрозой распространения в интернете порочащих сведений".
Для этого соучастники в Telegram-каналах опубликовали статьи о Бровко и его супруге Канделаки, "негативно освещающие их работу и личную жизнь". После этого они потребовали у Бровко через его помощника 470 тысяч рублей за удаление этой информации, угрожая новыми публикациями, считает следствие.
Организаторов сети Telegram-каналов задержали за вымогательство