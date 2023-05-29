https://ria.ru/20230529/srok-1874821017.html

Суд дал срок владельцам Telegram-каналов за вымогательство у Канделаки

Суд дал срок владельцам Telegram-каналов за вымогательство у Канделаки - РИА Новости, 29.05.2023

Суд дал срок владельцам Telegram-каналов за вымогательство у Канделаки

Хамовнический суд Москвы в понедельник приговорил к восьми годам колонии каждого троих владельцев и администраторов Telegram-каналов "Проект Сканер" и Riddle за РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:59

2023-05-29T13:59

2023-05-29T14:02

москва

россия

тина канделаки

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в понедельник приговорил к восьми годам колонии каждого троих владельцев и администраторов Telegram-каналов "Проект Сканер" и Riddle за вымогательство у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко и телеведущей Тины Канделаки, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Алексею Слободенюку, Евгении Москвиной и Владиславу Малушенко наказание в виде восьми лет лишения свободы", - сказали в пресс-службе. Дополнительно суд оштрафовал каждого на 500 тысяч рублей. Отбывать наказание, согласно приговору, им предстоит в колониях строгого режима. Все они признаны виновными по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Как выяснило следствие, Слободенюк, Москвин и Малушенко, будучи владельцами и администраторами каналов "Проект Сканер" и Riddle, объединились для вымогательства денег у публичных личностей "под угрозой распространения в интернете порочащих сведений". Для этого соучастники в Telegram-каналах опубликовали статьи о Бровко и его супруге Канделаки, "негативно освещающие их работу и личную жизнь". После этого они потребовали у Бровко через его помощника 470 тысяч рублей за удаление этой информации, угрожая новыми публикациями, считает следствие.

https://ria.ru/20230517/zaderzhanie-1872396751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, тина канделаки, происшествия