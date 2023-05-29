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В Подмосковье дали пожизненный срок одному из членов Ореховской ОПГ - РИА Новости, 29.05.2023
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13:49 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/srok-1874818092.html
В Подмосковье дали пожизненный срок одному из членов Ореховской ОПГ
В Подмосковье дали пожизненный срок одному из членов Ореховской ОПГ - РИА Новости, 29.05.2023
В Подмосковье дали пожизненный срок одному из членов Ореховской ОПГ
Суд в Московской области приговорил к пожизненному сроку заключения одного из членов Ореховской ОПГ за убийства и попытки убийства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:49
2023-05-29T13:49
происшествия
московская область (подмосковье)
ореховская опг
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Суд в Московской области приговорил к пожизненному сроку заключения одного из членов Ореховской ОПГ за убийства и попытки убийства, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья. "В Московской области вынесен приговор по уголовному делу о совершении особо тяжких преступлений одним из членов так называемой Ореховской ОПГ и его сообщниками. С учетом представленных государственным обвинителем прокуратуры Московский области суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор в отношении Сергея Фролова, Гарника Саркисяна, Анзора Догушева, Беслана Асакаева, Станислава Пушкарева, Сулеймана Виситова, Владимира Гольчевского", - говорится в сообщении. По информации ведомства, Фролов, являясь членом Ореховской ОПГ, наряду с другими ее участниками, начиная с 1996 года совершил многочисленные убийства и покушения на убийства. Кроме того, с целью устрашения и поддержания внутренней дисциплины в преступной группировке, расправлялись и с ее участниками. Так, отмечается в релизе, неоднократно совершались покушения на генерального директора фирмы "Одинцовское подворье" Сергея Журбу. В результате нападения 17 июля 2010 года на автомобиль, в котором передвигался Журба, был убит его охранник. Он сам и водитель были ранены. В 2014 году были застрелены заместитель гендиректора фирмы и его супруга, вновь совершено покушение на убийство самого Журбы, в результате которого он был ранен. Кроме того, 12 сентября 2014 года у подъезда дома была убита Татьяна Акимцева, которая оказывала юридические услуги Журбе, в том числе участвовала в качестве представителя потерпевшего по уголовному делу о вымогательстве со стороны банды. "Суд приговорил Фролова к пожизненному лишению свободы, его сообщников к различным срокам лишения свободы от 19 до 10 лет. Отбывать наказание им предстоит в колониях особого и строгого режимов. Приговор суда в законную силу не вступил", - уточняется в релизе. Большинство из членов Ореховской ОПГ ранее были приговорены к различным срокам лишения свободы и отбывают назначенное наказание.
https://ria.ru/20230511/srok-1871145209.html
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происшествия, московская область (подмосковье), ореховская опг
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ореховская ОПГ
В Подмосковье дали пожизненный срок одному из членов Ореховской ОПГ

Суд в Московской области дал пожизненный срок одному из членов Ореховской ОПГ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Суд в Московской области приговорил к пожизненному сроку заключения одного из членов Ореховской ОПГ за убийства и попытки убийства, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.
"В Московской области вынесен приговор по уголовному делу о совершении особо тяжких преступлений одним из членов так называемой Ореховской ОПГ и его сообщниками. С учетом представленных государственным обвинителем прокуратуры Московский области суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор в отношении Сергея Фролова, Гарника Саркисяна, Анзора Догушева, Беслана Асакаева, Станислава Пушкарева, Сулеймана Виситова, Владимира Гольчевского", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, Фролов, являясь членом Ореховской ОПГ, наряду с другими ее участниками, начиная с 1996 года совершил многочисленные убийства и покушения на убийства. Кроме того, с целью устрашения и поддержания внутренней дисциплины в преступной группировке, расправлялись и с ее участниками.
Так, отмечается в релизе, неоднократно совершались покушения на генерального директора фирмы "Одинцовское подворье" Сергея Журбу. В результате нападения 17 июля 2010 года на автомобиль, в котором передвигался Журба, был убит его охранник. Он сам и водитель были ранены. В 2014 году были застрелены заместитель гендиректора фирмы и его супруга, вновь совершено покушение на убийство самого Журбы, в результате которого он был ранен.
Кроме того, 12 сентября 2014 года у подъезда дома была убита Татьяна Акимцева, которая оказывала юридические услуги Журбе, в том числе участвовала в качестве представителя потерпевшего по уголовному делу о вымогательстве со стороны банды.
"Суд приговорил Фролова к пожизненному лишению свободы, его сообщников к различным срокам лишения свободы от 19 до 10 лет. Отбывать наказание им предстоит в колониях особого и строгого режимов. Приговор суда в законную силу не вступил", - уточняется в релизе.
Большинство из членов Ореховской ОПГ ранее были приговорены к различным срокам лишения свободы и отбывают назначенное наказание.
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