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Российские военные поразили в Херсонской области ангар с военной техникой
Российские военные поразили в Херсонской области ангар с военной техникой - РИА Новости, 29.05.2023
Российские военные поразили в Херсонской области ангар с военной техникой
Российские военные в районе Берислава Херсонской области поразили ангар с вооружением и военной техникой украинской 126-й бригады территориальной обороны,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:24
2023-05-29T14:24
2023-05-29T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсонская область
авдеевка
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские военные в районе Берислава Херсонской области поразили ангар с вооружением и военной техникой украинской 126-й бригады территориальной обороны, сообщило в сводке министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Берислав Херсонской области поражен ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны", - сообщило военное ведомство.Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка (ДНР) поражены командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, отмечает МО РФ.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, херсонская область , авдеевка, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили в Херсонской области ангар с военной техникой
Минобороны: ВС России поразили в Херсонской области ангар с техникой украинской теробороны