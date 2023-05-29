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Российские системы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 29.05.2023 (обновлено: 14:32 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/spetsoperatsiya-1874830628.html
Российские системы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow
Российские системы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 29.05.2023
Российские системы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 14 беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:20
2023-05-29T14:32
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 14 беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Новодружеск, Пшеничное Луганской народной республики, Ясное Донецкой народной республики, Васильевка, Любимовка и Константиновка Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4371 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9324 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4934 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 527 единиц специальной военной автомобильной техники.
россия
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россия, безопасность, донецкая народная республика, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка
Российские системы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны: российские системы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракеты Storm Shadow
Фрагменты ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости
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Фрагменты ракеты Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 14 беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Новодружеск, Пшеничное Луганской народной республики, Ясное Донецкой народной республики, Васильевка, Любимовка и Константиновка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4371 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9324 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4934 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 527 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 мая, 15:36
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновка
 
 
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