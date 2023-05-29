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Красноярские врачи спасли пассажира, потерявшего сознание во время перелета
Красноярские врачи спасли пассажира, потерявшего сознание во время перелета - РИА Новости, 29.05.2023
Красноярские врачи спасли пассажира, потерявшего сознание во время перелета
Трое анестезиологов-реаниматологов Красноярской межрайонной клинической больницы помогли пассажиру, потерявшему сознание во время перелета из Сочи в Красноярск, РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:01
2023-05-29T14:01
2023-05-29T15:18
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КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Трое анестезиологов-реаниматологов Красноярской межрайонной клинической больницы помогли пассажиру, потерявшему сознание во время перелета из Сочи в Красноярск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь медучреждения Ирина Сидорова. По ее словам, врачи Олег Корольков, Никита Пинчук и Михаил Луценко возвращались с XX Всероссийской научно-образовательной конференции "Рекомендации и индивидуальные подходы в анестезиологии и реаниматологии", проходившей в Геленджике. "Во время перелета одному из пассажиров стало плохо, упало давление, и он потерял сознание. Экипаж обратился к пассажирам с вопросом, есть ли медицинские работники на борту. Наши врачи сразу же откликнулись. Действовали быстро и четко. Они отметили, что и у бортпроводниц имелись необходимые медикаменты для оказания первой помощи. Пассажир пришел в себя, борт не пришлось сажать, и полет продолжился в пункт назначения. Доктора наблюдали за пассажиром до конца полета", — рассказала собеседница агентства. По прилете служба аэропорта вызвала бригаду медиков, но мужчина от ее помощи отказался, добавила Сидорова.
https://ria.ru/20230525/kardiokhirurgi-1874114821.html
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сочи, красноярск, геленджик, общество, здоровье - общество
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Красноярские врачи спасли пассажира, потерявшего сознание во время перелета
Красноярские врачи помогли пассажиру, потерявшему сознание во время перелета из Сочи