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Красноярские врачи спасли пассажира, потерявшего сознание во время перелета - РИА Новости, 29.05.2023
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14:01 29.05.2023 (обновлено: 15:18 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/spasenie-1874821499.html
Красноярские врачи спасли пассажира, потерявшего сознание во время перелета
Красноярские врачи спасли пассажира, потерявшего сознание во время перелета - РИА Новости, 29.05.2023
Красноярские врачи спасли пассажира, потерявшего сознание во время перелета
Трое анестезиологов-реаниматологов Красноярской межрайонной клинической больницы помогли пассажиру, потерявшему сознание во время перелета из Сочи в Красноярск, РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:01
2023-05-29T15:18
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КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Трое анестезиологов-реаниматологов Красноярской межрайонной клинической больницы помогли пассажиру, потерявшему сознание во время перелета из Сочи в Красноярск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь медучреждения Ирина Сидорова. По ее словам, врачи Олег Корольков, Никита Пинчук и Михаил Луценко возвращались с XX Всероссийской научно-образовательной конференции "Рекомендации и индивидуальные подходы в анестезиологии и реаниматологии", проходившей в Геленджике. "Во время перелета одному из пассажиров стало плохо, упало давление, и он потерял сознание. Экипаж обратился к пассажирам с вопросом, есть ли медицинские работники на борту. Наши врачи сразу же откликнулись. Действовали быстро и четко. Они отметили, что и у бортпроводниц имелись необходимые медикаменты для оказания первой помощи. Пассажир пришел в себя, борт не пришлось сажать, и полет продолжился в пункт назначения. Доктора наблюдали за пассажиром до конца полета", — рассказала собеседница агентства. По прилете служба аэропорта вызвала бригаду медиков, но мужчина от ее помощи отказался, добавила Сидорова.
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Красноярские врачи спасли пассажира, потерявшего сознание во время перелета

Красноярские врачи помогли пассажиру, потерявшему сознание во время перелета из Сочи

© Фото : Красноярская БСМП им. Н.С.Карповича/ВКонтактеАнестезиологи-реаниматологи Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи, спасшие пассажира
Анестезиологи-реаниматологи Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи, спасшие пассажира - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Красноярская БСМП им. Н.С.Карповича/ВКонтакте
Анестезиологи-реаниматологи Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи, спасшие пассажира. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Трое анестезиологов-реаниматологов Красноярской межрайонной клинической больницы помогли пассажиру, потерявшему сознание во время перелета из Сочи в Красноярск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь медучреждения Ирина Сидорова.
По ее словам, врачи Олег Корольков, Никита Пинчук и Михаил Луценко возвращались с XX Всероссийской научно-образовательной конференции "Рекомендации и индивидуальные подходы в анестезиологии и реаниматологии", проходившей в Геленджике.
«
"Во время перелета одному из пассажиров стало плохо, упало давление, и он потерял сознание. Экипаж обратился к пассажирам с вопросом, есть ли медицинские работники на борту. Наши врачи сразу же откликнулись. Действовали быстро и четко. Они отметили, что и у бортпроводниц имелись необходимые медикаменты для оказания первой помощи. Пассажир пришел в себя, борт не пришлось сажать, и полет продолжился в пункт назначения. Доктора наблюдали за пассажиром до конца полета", — рассказала собеседница агентства.
По прилете служба аэропорта вызвала бригаду медиков, но мужчина от ее помощи отказался, добавила Сидорова.
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