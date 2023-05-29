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Не скрыться нигде: какое оружие успешно применили в зоне СВО

Не скрыться нигде: какое оружие успешно применили в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2023

Не скрыться нигде: какое оружие успешно применили в зоне СВО

За 15 месяцев специальной военной операции украинцы доказали, что способны очень эффективно воевать в обороне. ВСУ держатся за каждое здание и каждый ДОТ,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:12

2023-05-29T14:12

2023-05-29T14:12

киев

донбасс

авдеевка

вооруженные силы украины

тос-1а "солнцепек"

тос-1 «буратино»

т-72 "урал"

безопасность

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За 15 месяцев специальной военной операции украинцы доказали, что способны очень эффективно воевать в обороне. ВСУ держатся за каждое здание и каждый ДОТ, позиции покидают крайне неохотно. Во многом, разгадка такой стойкости – мощные фортификационные сооружения, которые Киев возводил в Донбассе последние восемь лет. Однако российские войска нашли к ним "ключ".Крепкий орешекМощный укрепрайон ВСУ в Авдеевке уже больше года стоит костью в горле российской армии. Пока что все попытки взять его в лоб, или обойти с флангов завершились без особого успеха.Там - глубокоэшелонированная линия обороны с широкой сетью траншей, бетонными укрытиями и подземными складами. Все подходы к позициям плотно заминированы. На уцелевших высотках дежурят наблюдатели, снайперы и корректировщики.Схожая ситуация и в Марьинке. Украинские военные инженеры вырыли под ней настоящий подземный город, соединив дома тоннелями.Большую часть населенного пункта уже удалось освободить, однако вэсэушники по-прежнему обороняются в западных районах. Попытки лобового штурма бесполезны – это приведет к неоправданным потерям.Подобных укрепрайонов немало, включая главный – в славянско-краматорской агломерации. Не гнушаются украинские войска обороняться и в городской застройке. А это еще больше осложняет действия наступающих.Огненный аргументСтвольная артиллерия не всегда эффективна против таких укреплений, как и реактивные системы залпового огня в "классическом" оснащении. На выручку приходит другое оружие.В начале недели расчет ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа одним единственным попаданием уничтожил украинский опорный пункт."Солнцепек" и его "старший брат" ТОС-1 "Буратино" вооружены термобарическими боеприпасами калибра 220 миллиметров. Снаряд в точке попадания создает облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его, поджигая весь кислород в облаке. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного примерно на 160 миллиметров ртутного столба.Дальность стрельбы — от 400 до 6000 метров. Пакет из 30 направляющих (24 у "Солнцепека") для реактивных снарядов смонтирован в качающейся части пусковой установки на поворотной платформе. А та находится на шасси танка Т-72. Все действия экипаж производит, не выходя из машины — с помощью прицела и силовых следящих приводов.Полный залп тяжелой огнеметной системы может накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. А значит, от него не скрыться.

киев

донбасс

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, донбасс, авдеевка, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", тос-1 «буратино», т-72 "урал", безопасность