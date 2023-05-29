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Не скрыться нигде: какое оружие успешно применили в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2023
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14:12 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/solntsepek-1874825378.html
Не скрыться нигде: какое оружие успешно применили в зоне СВО
Не скрыться нигде: какое оружие успешно применили в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2023
Не скрыться нигде: какое оружие успешно применили в зоне СВО
За 15 месяцев специальной военной операции украинцы доказали, что способны очень эффективно воевать в обороне. ВСУ держатся за каждое здание и каждый ДОТ,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:12
2023-05-29T14:12
киев
донбасс
авдеевка
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
тос-1 «буратино»
т-72 "урал"
безопасность
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За 15 месяцев специальной военной операции украинцы доказали, что способны очень эффективно воевать в обороне. ВСУ держатся за каждое здание и каждый ДОТ, позиции покидают крайне неохотно. Во многом, разгадка такой стойкости – мощные фортификационные сооружения, которые Киев возводил в Донбассе последние восемь лет. Однако российские войска нашли к ним "ключ".Крепкий орешекМощный укрепрайон ВСУ в Авдеевке уже больше года стоит костью в горле российской армии. Пока что все попытки взять его в лоб, или обойти с флангов завершились без особого успеха.Там - глубокоэшелонированная линия обороны с широкой сетью траншей, бетонными укрытиями и подземными складами. Все подходы к позициям плотно заминированы. На уцелевших высотках дежурят наблюдатели, снайперы и корректировщики.Схожая ситуация и в Марьинке. Украинские военные инженеры вырыли под ней настоящий подземный город, соединив дома тоннелями.Большую часть населенного пункта уже удалось освободить, однако вэсэушники по-прежнему обороняются в западных районах. Попытки лобового штурма бесполезны – это приведет к неоправданным потерям.Подобных укрепрайонов немало, включая главный – в славянско-краматорской агломерации. Не гнушаются украинские войска обороняться и в городской застройке. А это еще больше осложняет действия наступающих.Огненный аргументСтвольная артиллерия не всегда эффективна против таких укреплений, как и реактивные системы залпового огня в "классическом" оснащении. На выручку приходит другое оружие.В начале недели расчет ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа одним единственным попаданием уничтожил украинский опорный пункт."Солнцепек" и его "старший брат" ТОС-1 "Буратино" вооружены термобарическими боеприпасами калибра 220 миллиметров. Снаряд в точке попадания создает облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его, поджигая весь кислород в облаке. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного примерно на 160 миллиметров ртутного столба.Дальность стрельбы — от 400 до 6000 метров. Пакет из 30 направляющих (24 у "Солнцепека") для реактивных снарядов смонтирован в качающейся части пусковой установки на поворотной платформе. А та находится на шасси танка Т-72. Все действия экипаж производит, не выходя из машины — с помощью прицела и силовых следящих приводов.Полный залп тяжелой огнеметной системы может накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. А значит, от него не скрыться.
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РИА Новости
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5
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киев, донбасс, авдеевка, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", тос-1 «буратино», т-72 "урал", безопасность
Киев, Донбасс, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", ТОС-1 «Буратино», Т-72 "Урал", Безопасность

Не скрыться нигде: какое оружие успешно применили в зоне СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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За 15 месяцев специальной военной операции украинцы доказали, что способны очень эффективно воевать в обороне. ВСУ держатся за каждое здание и каждый ДОТ, позиции покидают крайне неохотно. Во многом, разгадка такой стойкости – мощные фортификационные сооружения, которые Киев возводил в Донбассе последние восемь лет. Однако российские войска нашли к ним "ключ".

Крепкий орешек

Мощный укрепрайон ВСУ в Авдеевке уже больше года стоит костью в горле российской армии. Пока что все попытки взять его в лоб, или обойти с флангов завершились без особого успеха.
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Там - глубокоэшелонированная линия обороны с широкой сетью траншей, бетонными укрытиями и подземными складами. Все подходы к позициям плотно заминированы. На уцелевших высотках дежурят наблюдатели, снайперы и корректировщики.
Схожая ситуация и в Марьинке. Украинские военные инженеры вырыли под ней настоящий подземный город, соединив дома тоннелями.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМарьинка сильно пострадала от обстрелов
Марьинка сильно пострадала от обстрелов - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Марьинка сильно пострадала от обстрелов
Большую часть населенного пункта уже удалось освободить, однако вэсэушники по-прежнему обороняются в западных районах. Попытки лобового штурма бесполезны – это приведет к неоправданным потерям.
Подобных укрепрайонов немало, включая главный – в славянско-краматорской агломерации. Не гнушаются украинские войска обороняться и в городской застройке. А это еще больше осложняет действия наступающих.

Огненный аргумент

Ствольная артиллерия не всегда эффективна против таких укреплений, как и реактивные системы залпового огня в "классическом" оснащении. На выручку приходит другое оружие.
В начале недели расчет ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа одним единственным попаданием уничтожил украинский опорный пункт.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
"Солнцепек" и его "старший брат" ТОС-1 "Буратино" вооружены термобарическими боеприпасами калибра 220 миллиметров. Снаряд в точке попадания создает облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его, поджигая весь кислород в облаке. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного примерно на 160 миллиметров ртутного столба.
Дальность стрельбы — от 400 до 6000 метров. Пакет из 30 направляющих (24 у "Солнцепека") для реактивных снарядов смонтирован в качающейся части пусковой установки на поворотной платформе. А та находится на шасси танка Т-72. Все действия экипаж производит, не выходя из машины — с помощью прицела и силовых следящих приводов.
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкТяжелые огнемётные системы (ТОС) залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Тяжелые огнемётные системы (ТОС) залпового огня ТОС-1А Солнцепек во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Тяжелые огнемётные системы (ТОС) залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Полный залп тяжелой огнеметной системы может накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. А значит, от него не скрыться.
 
КиевДонбассАвдеевкаВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"ТОС-1 «Буратино»Т-72 "Урал"Безопасность
 
 
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