https://ria.ru/20230529/solntsepek-1874732001.html
Опубликованы кадры уничтожения украинского опорного пункта "Солнцепеком"
Опубликованы кадры уничтожения украинского опорного пункта "Солнцепеком" - РИА Новости, 29.05.2023
Опубликованы кадры уничтожения украинского опорного пункта "Солнцепеком"
Расчет ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа одним термобарическим снарядом уничтожил украинский опорный пункт с личным составом противника в Донбассе,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:05
2023-05-29T06:05
2023-05-29T10:33
специальная военная операция на украине
тос-1а "солнцепек"
безопасность
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа одним термобарическим снарядом уничтожил украинский опорный пункт с личным составом противника в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным Урал.Кадры операции на Сватовском направлении оказались в распоряжении РИА Новости."Получили команду, выехали на позицию, посчитали, произвели выстрел <...> и откатились сразу назад. Цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом", — сказал Урал.По его словам, это была обычная работа по уничтожению противника. Он отметил, что средний расход сейчас составляет один-два термобарических снаряда на одну цель. Этому способствует боевой опыт, повышение точности и эффективности стрельбы.
https://ria.ru/20230529/caesar-1874731188.html
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Работа "Солнцепека" по сватовскому направлению, где термобарическим снарядом был уничтожен пункт ВСУ
Расчет "Солнцепека" ЗВО одним термобарическим снарядом уничтожил украинский опорный пункт с личным составом на сватовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Урал".
Кадры уничтожения опорного пункта оказались в распоряжении РИА Новости.
2023-05-29T06:05
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РИА Новости
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тос-1а "солнцепек", безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ТОС-1А "Солнцепек", Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры уничтожения украинского опорного пункта "Солнцепеком"
"Солнцепек" ЗВО уничтожил на Сватовском направлении опорный пункт ВСУ с личным составом
ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа одним термобарическим снарядом уничтожил украинский опорный пункт с личным составом противника в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным Урал.
Кадры операции на Сватовском направлении оказались в распоряжении РИА Новости.
"Получили команду, выехали на позицию, посчитали, произвели выстрел <...> и откатились сразу назад. Цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом", — сказал Урал.
По его словам, это была обычная работа по уничтожению противника. Он отметил, что средний расход сейчас составляет один-два термобарических снаряда на одну цель. Этому способствует боевой опыт, повышение точности и эффективности стрельбы.
Боеприпас с термобарической боевой частью выбрасывает в виде аэрозоля специальное горючее, получившееся облако затем детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
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