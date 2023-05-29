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В Нижегородской области собака загрызла хозяйку
В Нижегородской области собака загрызла хозяйку - РИА Новости, 29.05.2023
В Нижегородской области собака загрызла хозяйку
В городе Богородске (Нижегородская область) собака загрызла хозяйку, которая вышла ее покормить, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:52
2023-05-29T14:52
2023-05-29T19:43
происшествия
нижегородская область
богородск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. В городе Богородске (Нижегородская область) собака загрызла хозяйку, которая вышла ее покормить, сообщило региональное управление Следственного комитета. По информации ведомства, это произошло накануне днем на улице Герцена. Местная 26-летняя жительница вышла на придомовую территорию кормить собаку, которая находилась на привязи. "Неожиданно животное набросилось на хозяйку, от полученных ранений женщина скончалась", — говорится в релизе. Следователи проводят проверку.Как рассказали в группе "Богородск 24" в соцсети "ВКонтакте", девушка, как обычно, хотела покормить стаффордширского терьера, но тот неожиданно вцепился ей в шею. Спасти ее попытался муж, выстрелив в собаку из ружья. В комментариях к посту соболезнования семье выразил депутат Богородского муниципального округа Сергей Шарков. Он отметил, что погибшая работала воспитателем в детском саду. В семье остались двое маленьких детей.
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происшествия, нижегородская область, богородск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Богородск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области собака загрызла хозяйку
В Нижегородской области собака загрызла 26-летнюю хозяйку