https://ria.ru/20230529/servaly-1874876983.html

Спасенные из гаража в Краснодаре сервалы начали есть и реагировать на свет

Спасенные из гаража в Краснодаре сервалы начали есть и реагировать на свет - РИА Новости, 29.05.2023

Спасенные из гаража в Краснодаре сервалы начали есть и реагировать на свет

Две дикие кошки сервалы, которые были "заточены" в гараже, а затем переданы на передержку в Краснодарский зоопарк, снова начали есть и реагировать на свет,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:24

2023-05-29T16:24

2023-05-29T17:25

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Две дикие кошки сервалы, которые были "заточены" в гараже, а затем переданы на передержку в Краснодарский зоопарк, снова начали есть и реагировать на свет, сообщила РИА Новости коммерческий директор "Сафари-парка" Кристина Ханаху. В пятницу в управлении МВД по Краснодару сообщили, что диких кошек сервалов нашли запертыми в гараже, полиция искала их владельца. Информация поступила от зоозащитников. Правоохранители организовали проверку. Вечером того же дня была установлена личность владелицы. Ею оказалась сорокалетняя женщина, временно проживающая на территории Краснодара. В гараже находилось двухлетние самка и самец. Затем кошки были переданы в краснодарский "Сафари-парк" на передержку. В гараже животные содержались в антисанитарных условиях и отказывались от еды, у кошек есть риск инфекционного заболевания, отмечали представители зоопарка. "Животные осваиваются в нашей зоне карантина. Они начали есть. Мы выстроили им специальный рацион кормления, потому что, по информации от хозяйки, кошки последнее время отказывались от еды. Она просто их неправильно кормила… Сервалы начинают проявлять интерес, играться между собой. Более-менее начали реагировать на свет, они же находились в закрытом и темном помещении. Мы для них специально выставили комфортный свет", - рассказала Ханаху. Она отметила, что результаты лабораторных исследований о состоянии здоровья животных будут готовы через 3-4 дня. Дальнейшая судьба сервалов пока неизвестна. По мнению собеседницы агенства, сейчас главное нормализовать физическое и психологическое состояние животных после перенесённого стресса. "На людей они реагируют с опаской и прячутся в угол, важно, чтобы они сохраняли хищнические инстинкты", - добавила Ханаху. По данным полиции, хозяйка кошек, с ее слов, приобрела животных неделю назад, отдав за них порядка ста тысяч рублей. Владелица животных Мария сообщила журналистам, что будет бороться за сервалов. По ее словам, в гараже они находились временно, для животных уже строился вольер в частном доме. Мария также опровергает информацию о том, что животные голодали, по ее словам, она кормила сервалов 2-3 раза в день. Женщина рассказала, что не собиралась их разводить и купила кошек "для души", потому что "влюбилась" в них.

https://ria.ru/20230502/medved-1869122559.html

https://ria.ru/20201209/serval-1588470657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сервалы в "Сафари-парке" Краснодара Две дикие кошки сервалы, которые были "заточены" в гараже, а затем переданы на передержку в Краснодарский зоопарк, снова начали есть и реагировать на свет, сообщила РИА Новости коммерческий директор "Сафари-парка" Кристина Ханаху. 2023-05-29T16:24 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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