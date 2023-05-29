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Косово и Метохия: где живут сербы - РИА Новости, 29.05.2023
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19:19 29.05.2023 (обновлено: 20:27 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/serby-1874915706.html
Косово и Метохия: где живут сербы
Косово и Метохия: где живут сербы - РИА Новости, 29.05.2023
Косово и Метохия: где живут сербы
Вооруженный контингент НАТО и местная полиция применили силу против сербов в муниципалитете Звечан на севере Косово. Свыше 50 человек получили травмы... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:19
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региональные конфликты
политика
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Вооруженный контингент НАТО и местная полиция применили силу против сербов в муниципалитете Звечан на севере Косово. Свыше 50 человек получили травмы. Обстановка в регионе начала накаляться в конце апреля после победы албанцев на выборах в органы местного самоуправления. Сербы бойкотировали голосование и пытались помешать силовому захвату муниципалитетов. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких районах Косово преобладает сербское население.
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косово, сербия, инфографика, европа, региональные конфликты, политика
Инфографика, Косово, Сербия, Европа, Региональные конфликты, Политика
Инфографика

Косово и Метохия: где живут сербы

Читать ria.ru в
Вооруженный контингент НАТО и местная полиция применили силу против сербов в муниципалитете Звечан на севере Косово. Свыше 50 человек получили травмы. Обстановка в регионе начала накаляться в конце апреля после победы албанцев на выборах в органы местного самоуправления. Сербы бойкотировали голосование и пытались помешать силовому захвату муниципалитетов. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких районах Косово преобладает сербское население.
Косово и Метохия: где живут сербыКосово и Метохия: где живут сербы
 
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