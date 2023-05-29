https://ria.ru/20230529/serbiya-1874937653.html

Сербия сделает все возможное для сохранения мира в Косово, заявил Вучич

Сербия сделает все возможное для сохранения мира в Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 29.05.2023

Сербия сделает все возможное для сохранения мира в Косово, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград сделает все возможное для сохранения мира в Косово, но не допустит убийства своих людей. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T22:16

2023-05-29T22:16

2023-05-29T22:16

в мире

сербия

косово

белград (город)

александр вучич

альбин курти

милош вучевич

нато

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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград сделает все возможное для сохранения мира в Косово, но не допустит убийства своих людей."Призываю сербов в Косово и Метохии, знаю, как они себя чувствуют и как им тяжело, не вступать в конфликт с НАТО, не потому что я напуган или кто-то из нас испуган, никому из нас лично нечего терять, а потому что этого хочет (премьер самопровозглашенного Косово Альбин - ред.) Курти... Если начнет стрелять албанский оккупант, тогда ситуация будет полностью другой, и это я сообщил всем в НАТО", - сказал Вучич в обращении к гражданам."Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить мир. Последний раз повторяю и прошу международное сообщество образумить Альбина Курти, не бессмысленными сообщениями, при этом давая ему все от визовой либерализации до членства в Совете Европы и 10 лет без формирования Сообщества сербских общин, но принять меры, если этого не сделают, боюсь, для всех нас будет поздно", - указал сербский лидер.Он подчеркнул, что руководство Сербии ведет себя ответственно, учитывает интересы всех граждан, но "не допустит ни гонений, ни погромов, ни убийства нашего народа в Косово и Метохии". Вечер понедельника и ночь Вучич намерен провести с военнослужащими близ административной линии с Косово и Метохией.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края, требуя отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба.По словам Вучича, пострадали 52 серба, из них трое тяжелораненых. Силовики задержали четверых сербов. Согласно данным президента Сербии, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев ранены тяжело.Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи обвинила Вучича в организации беспорядков на севере края и нападений на полицейских, контингент НАТО KFOR и журналистов. Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией. Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.

https://ria.ru/20230517/serbiya-1872246252.html

https://ria.ru/20230529/vuchich-1874931742.html

сербия

косово

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в мире, сербия, косово, белград (город), александр вучич, альбин курти, милош вучевич, нато, совет европы, оон