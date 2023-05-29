https://ria.ru/20230529/serbiya-1874785245.html

В Белграде заявили, что не допустят жертв среди сербов в Косово

В Белграде заявили, что не допустят жертв среди сербов в Косово - РИА Новости, 29.05.2023

В Белграде заявили, что не допустят жертв среди сербов в Косово

Руководство Сербии не допустит жертв среди косовских сербов из-за провокационных действий косовоалбанских властей, заявил в эфире Радио и телевидения Сербии... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:51

2023-05-29T11:51

2023-05-29T11:51

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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Руководство Сербии не допустит жертв среди косовских сербов из-за провокационных действий косовоалбанских властей, заявил в эфире Радио и телевидения Сербии первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич. Утром в понедельник сотни косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края и требуют отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находятся крупные силы косовской полиции, которые не позволяют косовским сербам подойти к зданиям. Наиболее напряжённая обстановка в Звечане, где толпа попыталась силой пройти к зданию муниципалитета, но была остановлена полицией. "Они сейчас защищают мэров под предлогом сохранения мира. Похоже, что защищают их от хозяев зданий - сербов, которые там работают, трудоустроенных. Не могут в сербских муниципалитетах быть градоначальники, которых сербы не выбирали", - заявил глава МИД.Он напомнил, что сербские вооруженные силы находятся в максимальной степени боеготовности. "Мы не допустим сербских жертв из-за неготовности международного сообщества и военного авантюризма (косовского "премьера" Альбина - ред.) Курти", - подчеркнул Дачич. Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией. Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности. Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии. Перед тем бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок. Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали пять полицейских и четыре служебных автомобиля, три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц. Отмечается, что баррикады, которые устроили демонстранты из щебня, камней и тяжелой техники устранены, трассы свободы, "ситуация успокоилась". Ведется расследование по статьям "нарушение конституционного порядка", "создание опасности для окружающих", "причинение вреда имуществу". Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230528/kosovo-1874712896.html

https://ria.ru/20230528/kosovo-1874642979.html

https://ria.ru/20230528/kosovo-1874660797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, косово, сербия, ивица дачич, евросоюз