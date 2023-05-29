https://ria.ru/20230529/sdelka-1874816417.html
Лавров высказался о перспективах зерновой сделки
Лавров высказался о перспективах зерновой сделки - РИА Новости, 29.05.2023
Лавров высказался о перспективах зерновой сделки
Черноморская инициатива не будет функционировать, если с российским сельхозэкспортом все будет происходить так, как происходит сейчас, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:42
2023-05-29T13:42
2023-05-29T13:42
экономика
россия
сергей лавров
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НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Черноморская инициатива не будет функционировать, если с российским сельхозэкспортом все будет происходить так, как происходит сейчас, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если все останется, как есть, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она больше (инициатива) не функционирует", - сказал министр журналистам на пресс-конференции, высказываясь по ситуации с сельхозэкспортом. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230522/zerno-1873315354.html
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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экономика, россия, сергей лавров
Экономика, Россия, Сергей Лавров
Лавров высказался о перспективах зерновой сделки
Лавров: зерновая сделка не будет работать без изменений в ситуации с российским экспортом