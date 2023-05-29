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Верховная рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет - РИА Новости, 29.05.2023
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16:19 29.05.2023 (обновлено: 18:21 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/sanktsii-1874876021.html
Верховная рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет
Верховная рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет - РИА Новости, 29.05.2023
Верховная рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет
Украинский парламент поддержал проект постановления о введении санкций против Ирана, сообщил в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:19
2023-05-29T18:21
иран
в мире
украина
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинский парламент поддержал проект постановления о введении санкций против Ирана, сообщил в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.&quot;Парламент одобрил предложение СНБО о применении некоторых секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран сроком на 50 лет&quot;, — написал он.По словам депутата, за документ проголосовали 328 парламентариев.Проект постановления внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. В соответствии с ним предполагается полностью запретить торговые операции с Ираном, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов иранскими резидентами за пределы постсоветской республики. Кроме того, предусматривается запрет на осуществление каких-либо инвестиций в Исламскую Республику и передачу резидентами технологий, а также прав на интеллектуальную собственность.Отношения между Киевом и Тегераном ухудшились после того, как украинские власти обвинили Иран в том, что он якобы поставляет России дроны. Так, с угрозами в адрес Тегерана выступил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, который заявил, что Киев теоретически мог бы провести боевую операцию в Иране для уничтожения производства беспилотных летательных аппаратов.Страны Запада не раз утверждали, что Иран поставляет России беспилотники, Москва и Тегеран все обвинения опровергали. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Кроме того, Украина так и не представила никаких документов, подтверждающих иранское происхождение дронов.
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иран, в мире, украина, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский
Иран, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Владимир Зеленский
Верховная рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет

Депутат Железняк: Верховная рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинский парламент поддержал проект постановления о введении санкций против Ирана, сообщил в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.
«

"Парламент одобрил предложение СНБО о применении некоторых секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран сроком на 50 лет", — написал он.

По словам депутата, за документ проголосовали 328 парламентариев.
Проект постановления внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. В соответствии с ним предполагается полностью запретить торговые операции с Ираном, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов иранскими резидентами за пределы постсоветской республики. Кроме того, предусматривается запрет на осуществление каких-либо инвестиций в Исламскую Республику и передачу резидентами технологий, а также прав на интеллектуальную собственность.
Отношения между Киевом и Тегераном ухудшились после того, как украинские власти обвинили Иран в том, что он якобы поставляет России дроны. Так, с угрозами в адрес Тегерана выступил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, который заявил, что Киев теоретически мог бы провести боевую операцию в Иране для уничтожения производства беспилотных летательных аппаратов.
Страны Запада не раз утверждали, что Иран поставляет России беспилотники, Москва и Тегеран все обвинения опровергали. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Кроме того, Украина так и не представила никаких документов, подтверждающих иранское происхождение дронов.
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