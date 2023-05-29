https://ria.ru/20230529/sanktsii-1874876021.html

Верховная рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет

Верховная рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет - РИА Новости, 29.05.2023

Верховная рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет

Украинский парламент поддержал проект постановления о введении санкций против Ирана, сообщил в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:19

2023-05-29T16:19

2023-05-29T18:21

иран

в мире

украина

верховная рада украины

совет национальной безопасности и обороны украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинский парламент поддержал проект постановления о введении санкций против Ирана, сообщил в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк."Парламент одобрил предложение СНБО о применении некоторых секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран сроком на 50 лет", — написал он.По словам депутата, за документ проголосовали 328 парламентариев.Проект постановления внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. В соответствии с ним предполагается полностью запретить торговые операции с Ираном, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов иранскими резидентами за пределы постсоветской республики. Кроме того, предусматривается запрет на осуществление каких-либо инвестиций в Исламскую Республику и передачу резидентами технологий, а также прав на интеллектуальную собственность.Отношения между Киевом и Тегераном ухудшились после того, как украинские власти обвинили Иран в том, что он якобы поставляет России дроны. Так, с угрозами в адрес Тегерана выступил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, который заявил, что Киев теоретически мог бы провести боевую операцию в Иране для уничтожения производства беспилотных летательных аппаратов.Страны Запада не раз утверждали, что Иран поставляет России беспилотники, Москва и Тегеран все обвинения опровергали. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Кроме того, Украина так и не представила никаких документов, подтверждающих иранское происхождение дронов.

https://ria.ru/20230518/senator-1872512607.html

иран

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, в мире, украина, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский