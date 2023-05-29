https://ria.ru/20230529/sanktsii-1874876021.html
Верховная рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет
Верховная рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет - РИА Новости, 29.05.2023
Верховная рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет
Украинский парламент поддержал проект постановления о введении санкций против Ирана, сообщил в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:19
2023-05-29T16:19
2023-05-29T18:21
иран
в мире
украина
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинский парламент поддержал проект постановления о введении санкций против Ирана, сообщил в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк."Парламент одобрил предложение СНБО о применении некоторых секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран сроком на 50 лет", — написал он.По словам депутата, за документ проголосовали 328 парламентариев.Проект постановления внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. В соответствии с ним предполагается полностью запретить торговые операции с Ираном, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов иранскими резидентами за пределы постсоветской республики. Кроме того, предусматривается запрет на осуществление каких-либо инвестиций в Исламскую Республику и передачу резидентами технологий, а также прав на интеллектуальную собственность.Отношения между Киевом и Тегераном ухудшились после того, как украинские власти обвинили Иран в том, что он якобы поставляет России дроны. Так, с угрозами в адрес Тегерана выступил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, который заявил, что Киев теоретически мог бы провести боевую операцию в Иране для уничтожения производства беспилотных летательных аппаратов.Страны Запада не раз утверждали, что Иран поставляет России беспилотники, Москва и Тегеран все обвинения опровергали. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Кроме того, Украина так и не представила никаких документов, подтверждающих иранское происхождение дронов.
https://ria.ru/20230518/senator-1872512607.html
иран
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b81d76019cd0864ece3bf2b23b7eafe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, украина, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский
Иран, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Владимир Зеленский
Верховная рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет
Депутат Железняк: Верховная рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет