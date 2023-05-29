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Глава МВД Польши ввел санкции против 15 россиян - РИА Новости, 29.05.2023
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15:47 29.05.2023 (обновлено: 15:55 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/sanktsii-1874863904.html
Глава МВД Польши ввел санкции против 15 россиян
Глава МВД Польши ввел санкции против 15 россиян - РИА Новости, 29.05.2023
Глава МВД Польши ввел санкции против 15 россиян
Глава МВД Польши наложил санкции на 15 граждан России за приговор белорусскому журналисту польского происхождения Анджею Почобуту, говорится в сообщении... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:47
2023-05-29T15:55
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ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Глава МВД Польши наложил санкции на 15 граждан России за приговор белорусскому журналисту польского происхождения Анджею Почобуту, говорится в сообщении ведомства.В прошлый понедельник Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию на приговор активисту незарегистрированного союза поляков, журналисту Андрею Почобуту. В феврале Гродненский областной суд приговорил Почобута к восьми годам колонии усиленного режима. Он обвинялся в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, а также в призывах к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.Ранее в Понедельник МВД Польши сообщило о том, что в ответ на приговор Почобуту санкции были наложены на 365 граждан Белоруссии – парламентариев, чиновников, силовиков, спортсменов, деятелей искусства, журналистов."Кроме того, в списке есть предприниматели, связанные с российским капиталом. Это 15 граждан России и 1 белорус", - говорится в сообщении.
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белоруссия, мвд польши, россия, в мире
Белоруссия, МВД Польши, Россия, В мире
Глава МВД Польши ввел санкции против 15 россиян

Глава МВД Польши ввел санкции против 15 россиян из-за приговора Почобуту в Белоруссии

© iStock.com / Janusz BączyńskiПлощадь в Варшаве
Площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Площадь в Варшаве . Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Глава МВД Польши наложил санкции на 15 граждан России за приговор белорусскому журналисту польского происхождения Анджею Почобуту, говорится в сообщении ведомства.
В прошлый понедельник Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию на приговор активисту незарегистрированного союза поляков, журналисту Андрею Почобуту. В феврале Гродненский областной суд приговорил Почобута к восьми годам колонии усиленного режима. Он обвинялся в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, а также в призывах к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.
Ранее в Понедельник МВД Польши сообщило о том, что в ответ на приговор Почобуту санкции были наложены на 365 граждан Белоруссии – парламентариев, чиновников, силовиков, спортсменов, деятелей искусства, журналистов.
"Кроме того, в списке есть предприниматели, связанные с российским капиталом. Это 15 граждан России и 1 белорус", - говорится в сообщении.
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