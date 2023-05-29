https://ria.ru/20230529/sanktsii-1874829176.html

Еврокомиссия напомнила Венгрии о важности соблюдения антироссийских санкций

Еврокомиссия напомнила Венгрии о важности соблюдения антироссийских санкций - РИА Новости, 29.05.2023

Еврокомиссия напомнила Венгрии о важности соблюдения антироссийских санкций

Европейская комиссия в своем ответе властям Венгрии по согласованию изменений в контракты на строительство и финансирование проекта атомной электростанции... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:17

2023-05-29T14:17

2023-05-29T14:17

венгрия

россия

санкции в отношении россии

аэс "пакш"

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Европейская комиссия в своем ответе властям Венгрии по согласованию изменений в контракты на строительство и финансирование проекта атомной электростанции "Пакш-2" указала, что при реализации проекта важно соблюдать санкционную политику Евросоюза против России, а также указала, что проект не способствует достижению цели ЕС на снижение энергетической зависимости от России, заявил РИА Новости представитель ЕК.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после визита в Москву и переговоров с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что контракты на строительство АЭС "Пакш-2", касающиеся финансирования и строительства, изменены и будут представлены на согласование в Еврокомиссию. По данным венгерской стороны, Еврокомиссия одобрила изменения 24 мая. По словам Сийярто, благодаря тому, что Еврокомиссия одобрила изменения в контракты в течение месяца, шансы на запуск новых двух блоков АЭС в Венгрии в начале 2030-х остаются реальными."В своем ответе венгерским властям Еврокомиссия напомнила Венгрии, что продолжение реализации соглашений и контрактов в рамках "Пакш-2" не способствует цели ЕС по снижению энергетической зависимости от России и по диверсификации энергетических источников", - сказал собеседник агентства.Он также указал, что для Еврокомиссии "важно, чтобы на протяжении реализации соглашений (по проекту "Пакш-2" - ред.) Венгрия обеспечивала соблюдение санкционной политики Евросоюза".Евросоюз после введения 8-го пакета антироссийских санкций в октябре прошлого года заявил, что новые санкции против России ни в какой мере не затрагивают сотрудничество в области мирного атома. Указывалось, в частности, что ЕС намерен избегать угроз для ядерной безопасности, в связи с этим никакие ограничительные меры не направлены на подрыв безопасности гражданских ядерных объектов и сотрудничество с Россией в ядерной сфере. Европейские санкции также не затрагивают проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию обслуживание новых атомных объектов, поставку топлива для них.В середине мая высокопоставленный европейский источник заявил журналистам в Брюсселе, что в рамках нового, 11-го пакета санкций ЕС против России ограничения против атомного сектора также не обсуждаются. По его словам, страны Евросоюза самостоятельно стараются снижать зависимость от российской энергетики, в том числе от атомной.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что строительство АЭС "Пакш-2" начнется осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20230529/italiya-1874753435.html

https://ria.ru/20230527/gretsiya-1874525332.html

https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874149393.html

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венгрия, россия, санкции в отношении россии, аэс "пакш", еврокомиссия, евросоюз, в мире