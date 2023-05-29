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Турецкий аналитик спрогнозировал введение США санкций против Анкары
Турецкий аналитик спрогнозировал введение США санкций против Анкары - РИА Новости, 29.05.2023
Турецкий аналитик спрогнозировал введение США санкций против Анкары
США могут ввести санкции против Турции в ближайшей перспективе, исходя из победы действующего президента Турции Тайипа Эрдогана во втором туре президентских... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T07:33
2023-05-29T07:33
2023-05-29T07:33
турция
сша
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
в мире
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. США могут ввести санкции против Турции в ближайшей перспективе, исходя из победы действующего президента Турции Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Эрдоган ранее заявлял, что в случае победы его соперника, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов, "победят террористические организации и американские компании". "Американцы с 2013 года осознают, что Турция отрывается от европейской оси, и соответственно определяют свою политику. Поддержка оппозиции окажет более негативное влияние на западный подход турецкого народа. По этой причине стратегия американцев в ближайшей перспективе будет заключаться в том, чтобы заставить правительство выбирать финансовые операции путем углубления экономического кризиса. В ближайшей перспективе будет неудивительно, если США введут аналогичные экономические и политические санкции в отношении Турции. Чтобы преодолеть экономический кризис, Эрдогану придется усилить государственное вмешательство в торговлю и еще сильнее закрутить гайки", - считает эксперт. Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
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турция, сша, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции, в мире
Турция, США, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции, В мире
Турецкий аналитик спрогнозировал введение США санкций против Анкары
Турецкий аналитик Озер: США могут ввести санкции против Анкары в ближайшей перспективе
АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. США могут ввести санкции против Турции в ближайшей перспективе, исходя из победы действующего президента Турции Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Эрдоган ранее заявлял, что в случае победы его соперника, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу
во втором туре президентских выборов, "победят террористические организации и американские компании".
"Американцы с 2013 года осознают, что Турция отрывается от европейской оси, и соответственно определяют свою политику. Поддержка оппозиции окажет более негативное влияние на западный подход турецкого народа. По этой причине стратегия американцев в ближайшей перспективе будет заключаться в том, чтобы заставить правительство выбирать финансовые операции путем углубления экономического кризиса. В ближайшей перспективе будет неудивительно, если США введут аналогичные экономические и политические санкции в отношении Турции. Чтобы преодолеть экономический кризис, Эрдогану придется усилить государственное вмешательство в торговлю и еще сильнее закрутить гайки", - считает эксперт.
Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом в воскресенье вечером заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
Политолог указал на интерес Эрдогана к позиции России по выборам в Турции