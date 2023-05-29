https://ria.ru/20230529/samolet-1874736983.html
В Ташкенте экстренно приземлился летевший из Тегерана в Пекин самолет
В Ташкенте экстренно приземлился летевший из Тегерана в Пекин самолет - РИА Новости, 29.05.2023
В Ташкенте экстренно приземлился летевший из Тегерана в Пекин самолет
Самолет иранской Mahan Air, летевший из Тегерана в Пекин, экстренно сел ночью в Ташкенте из-за сердечного приступа пассажира, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T07:48
2023-05-29T07:48
2023-05-29T07:48
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ТАШКЕНТ, 29 мая - РИА Новости. Самолет иранской Mahan Air, летевший из Тегерана в Пекин, экстренно сел ночью в Ташкенте из-за сердечного приступа пассажира, сообщил РИА Новости представитель АО Uzbekistan Airports. "Самолет иранской авиакомпании Mahan Air, выполнявший рейс IRM079 по маршруту Тегеран - Пекин, совершил экстренную посадку в Ташкенте", - сообщает Uzbekistan Airports. По его словам, экипаж принял решение следовать на запасной аэродром из-за пассажира, у которого на борту случился сердечный приступ. Посадка лайнера прошла в штатном режиме, пассажира у трапа забрала машина скорой помощи и госпитализировала в местную больницу, пояснил представитель Uzbekistan Airports. В настоящее время самолет готовится продолжить полет в Пекин.
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пекин, тегеран (город), ташкент, mahan air, в мире
Пекин, Тегеран (город), Ташкент, Mahan Air, В мире
В Ташкенте экстренно приземлился летевший из Тегерана в Пекин самолет
В Ташкенте экстренно приземлился самолет иранской Mahan Air, летевший из Тегерана в Пекин
ТАШКЕНТ, 29 мая - РИА Новости. Самолет иранской Mahan Air, летевший из Тегерана в Пекин, экстренно сел ночью в Ташкенте из-за сердечного приступа пассажира, сообщил РИА Новости представитель АО Uzbekistan Airports.
«
"Самолет иранской авиакомпании Mahan Air, выполнявший рейс IRM079 по маршруту Тегеран - Пекин, совершил экстренную посадку в Ташкенте", - сообщает Uzbekistan Airports.
По его словам, экипаж принял решение следовать на запасной аэродром из-за пассажира, у которого на борту случился сердечный приступ.
Посадка лайнера прошла в штатном режиме, пассажира у трапа забрала машина скорой помощи и госпитализировала в местную больницу, пояснил представитель Uzbekistan Airports.
В настоящее время самолет готовится продолжить полет в Пекин.
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