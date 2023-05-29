https://ria.ru/20230529/sammit-1874920703.html

В Молдавию на саммит приедут главы 44 стран

В Молдавию на саммит приедут главы 44 стран - РИА Новости, 29.05.2023

В Молдавию на саммит приедут главы 44 стран

Главы 44 стран приедут в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества, запланированном на 1 июня, еще несколько официальных лиц пока не... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:48

2023-05-29T19:48

2023-05-29T19:59

в мире

владимир зеленский

майя санду

франция

молдавия

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КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Главы 44 стран приедут в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества, запланированном на 1 июня, еще несколько официальных лиц пока не подтвердили визит, сообщил в интервью глава МИД Молдавии Нику Попеску. "На данный момент 44 главы государств и правительств подтвердили свое участие в саммите Европейского политического сообщества. Практически все лидеры приедут, но некоторые страны еще не подтвердили свое участие", - заявил Попеску в эфире радио Moldova. По его словам, лидеры государств встретятся на пленарном заседании, после чего главы делегаций разделятся на рабочие группы для обсуждения вопросов безопасности на европейском континенте. Также между участниками запланирован ряд двусторонних встреч. "Мы готовим несколько важных заявлений, конкретных инициатив для Молдавии, все это будет объявлено на саммите или на полях этого саммита. Их несколько " - пояснил Попеску. На вопрос о том, будет ли участвовать в саммите Владимир Зеленский, министр ответил, что решение будет принято украинскими партнерами в день мероприятия. Власти Молдавии готовятся к проведению 1-2 июня саммита Европейского политического сообщества, в котором примут участие представители 60 стран. Мероприятие пройдет по инициативе главы республики Майи Санду. Основателем ЕПС стал в мае прошлого года президент Франции Макрон. Власти объявили об особых мерах безопасности во время мероприятия, что вызвало волну критики со стороны оппонентов президента и правящей партии "Действие и солидарность". Саммит пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии.

https://ria.ru/20230523/makron-1873751784.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

франция

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в мире, владимир зеленский, майя санду, франция, молдавия