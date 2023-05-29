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В Молдавию на саммит приедут главы 44 стран - РИА Новости, 29.05.2023
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19:48 29.05.2023 (обновлено: 19:59 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/sammit-1874920703.html
В Молдавию на саммит приедут главы 44 стран
В Молдавию на саммит приедут главы 44 стран - РИА Новости, 29.05.2023
В Молдавию на саммит приедут главы 44 стран
Главы 44 стран приедут в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества, запланированном на 1 июня, еще несколько официальных лиц пока не... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:48
2023-05-29T19:59
в мире
владимир зеленский
майя санду
франция
молдавия
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КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Главы 44 стран приедут в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества, запланированном на 1 июня, еще несколько официальных лиц пока не подтвердили визит, сообщил в интервью глава МИД Молдавии Нику Попеску. "На данный момент 44 главы государств и правительств подтвердили свое участие в саммите Европейского политического сообщества. Практически все лидеры приедут, но некоторые страны еще не подтвердили свое участие", - заявил Попеску в эфире радио Moldova. По его словам, лидеры государств встретятся на пленарном заседании, после чего главы делегаций разделятся на рабочие группы для обсуждения вопросов безопасности на европейском континенте. Также между участниками запланирован ряд двусторонних встреч. "Мы готовим несколько важных заявлений, конкретных инициатив для Молдавии, все это будет объявлено на саммите или на полях этого саммита. Их несколько " - пояснил Попеску. На вопрос о том, будет ли участвовать в саммите Владимир Зеленский, министр ответил, что решение будет принято украинскими партнерами в день мероприятия. Власти Молдавии готовятся к проведению 1-2 июня саммита Европейского политического сообщества, в котором примут участие представители 60 стран. Мероприятие пройдет по инициативе главы республики Майи Санду. Основателем ЕПС стал в мае прошлого года президент Франции Макрон. Власти объявили об особых мерах безопасности во время мероприятия, что вызвало волну критики со стороны оппонентов президента и правящей партии "Действие и солидарность". Саммит пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии.
https://ria.ru/20230523/makron-1873751784.html
https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html
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в мире, владимир зеленский, майя санду, франция, молдавия
В мире, Владимир Зеленский, Майя Санду, Франция, Молдавия
В Молдавию на саммит приедут главы 44 стран

МИД Молдавии: на саммит Европейского политического сообщества приедут главы 44 стран

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Главы 44 стран приедут в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества, запланированном на 1 июня, еще несколько официальных лиц пока не подтвердили визит, сообщил в интервью глава МИД Молдавии Нику Попеску.
"На данный момент 44 главы государств и правительств подтвердили свое участие в саммите Европейского политического сообщества. Практически все лидеры приедут, но некоторые страны еще не подтвердили свое участие", - заявил Попеску в эфире радио Moldova.
Президент Франции Эммануэль Макрон в Кишневе - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Макрон приедет в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества
23 мая, 23:04
По его словам, лидеры государств встретятся на пленарном заседании, после чего главы делегаций разделятся на рабочие группы для обсуждения вопросов безопасности на европейском континенте. Также между участниками запланирован ряд двусторонних встреч.
"Мы готовим несколько важных заявлений, конкретных инициатив для Молдавии, все это будет объявлено на саммите или на полях этого саммита. Их несколько " - пояснил Попеску.
На вопрос о том, будет ли участвовать в саммите Владимир Зеленский, министр ответил, что решение будет принято украинскими партнерами в день мероприятия.
Власти Молдавии готовятся к проведению 1-2 июня саммита Европейского политического сообщества, в котором примут участие представители 60 стран. Мероприятие пройдет по инициативе главы республики Майи Санду. Основателем ЕПС стал в мае прошлого года президент Франции Макрон. Власти объявили об особых мерах безопасности во время мероприятия, что вызвало волну критики со стороны оппонентов президента и правящей партии "Действие и солидарность". Саммит пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии.
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