https://ria.ru/20230529/rubl-1874906682.html

В ЦБ рассказали о возможной привлекательности рубля в расчетах

В ЦБ рассказали о возможной привлекательности рубля в расчетах - РИА Новости, 29.05.2023

В ЦБ рассказали о возможной привлекательности рубля в расчетах

Рубль при успехе денежно-кредитной политики Банка России может стать самой привлекательной денежной единицей для проведения внешнеэкономических расчетов,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T18:28

2023-05-29T18:28

2023-05-29T18:31

экономика

россия

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Рубль при успехе денежно-кредитной политики Банка России может стать самой привлекательной денежной единицей для проведения внешнеэкономических расчетов, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "В случае, если - а мы уверены, что так оно и будет - мы будем успешны в денежно-кредитной политике, ориентированной на ценовую стабильность, наиболее привлекательным средством для внешнеэкономических расчетов постепенно станет российский рубль. И в конечном счете именно проведение расчетов в российском рубле будет минимизировать валютные риски в российском бизнесе", - сказал он журналистам. По предположению Заботкина, готовность бизнеса проводить расчеты в валютах, "которым не очень свойственна ценовая стабильность", скорее всего, будет "весьма ограничена". При этом при росте привлекательности рубля "не только расчеты будут проходить в рубле, но и ценообразование на товары нашего экспорта будет смещаться в сторону рублевых цен, рублевых контрактов", отметил заместитель председателя Банка России.

https://ria.ru/20230526/gaz-1874243534.html

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экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)