https://ria.ru/20230529/rubl-1874906682.html
В ЦБ рассказали о возможной привлекательности рубля в расчетах
В ЦБ рассказали о возможной привлекательности рубля в расчетах - РИА Новости, 29.05.2023
В ЦБ рассказали о возможной привлекательности рубля в расчетах
Рубль при успехе денежно-кредитной политики Банка России может стать самой привлекательной денежной единицей для проведения внешнеэкономических расчетов,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:28
2023-05-29T18:28
2023-05-29T18:31
экономика
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Рубль при успехе денежно-кредитной политики Банка России может стать самой привлекательной денежной единицей для проведения внешнеэкономических расчетов, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "В случае, если - а мы уверены, что так оно и будет - мы будем успешны в денежно-кредитной политике, ориентированной на ценовую стабильность, наиболее привлекательным средством для внешнеэкономических расчетов постепенно станет российский рубль. И в конечном счете именно проведение расчетов в российском рубле будет минимизировать валютные риски в российском бизнесе", - сказал он журналистам. По предположению Заботкина, готовность бизнеса проводить расчеты в валютах, "которым не очень свойственна ценовая стабильность", скорее всего, будет "весьма ограничена". При этом при росте привлекательности рубля "не только расчеты будут проходить в рубле, но и ценообразование на товары нашего экспорта будет смещаться в сторону рублевых цен, рублевых контрактов", отметил заместитель председателя Банка России.
https://ria.ru/20230526/gaz-1874243534.html
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экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали о возможной привлекательности рубля в расчетах
Зампред ЦБ Заботкин: рубль может стать надежной валютой для внешнеэкономических расчетов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Рубль при успехе денежно-кредитной политики Банка России может стать самой привлекательной денежной единицей для проведения внешнеэкономических расчетов, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"В случае, если - а мы уверены, что так оно и будет - мы будем успешны в денежно-кредитной политике, ориентированной на ценовую стабильность, наиболее привлекательным средством для внешнеэкономических расчетов постепенно станет российский рубль. И в конечном счете именно проведение расчетов в российском рубле будет минимизировать валютные риски в российском бизнесе", - сказал он журналистам.
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По предположению Заботкина, готовность бизнеса проводить расчеты в валютах, "которым не очень свойственна ценовая стабильность", скорее всего, будет "весьма ограничена".
При этом при росте привлекательности рубля "не только расчеты будут проходить в рубле, но и ценообразование на товары нашего экспорта будет смещаться в сторону рублевых цен, рублевых контрактов", отметил заместитель председателя Банка России.
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