https://ria.ru/20230529/rozysk-1874744023.html
МВД объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск
МВД объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск - РИА Новости, 29.05.2023
МВД объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск
МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T08:54
2023-05-29T08:54
2023-05-29T14:55
линдси грэм
россия
сша
в мире
александр бастрыкин
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.Уголовное дело поручил возбудить председатель СК Александр Бастрыкин после того, как на интернет-ресурсах президента Украины Владимира Зеленского разошлась видеозапись его встречи с Грэмом. На ней сенатор якобы заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих расходов "умирают россияне".Как установило агентство Reuters, это видео было смонтировано. Так, Грэм говорил о выделении Вашингтоном помощи Киеву как "о лучших деньгах, которые мы когда-либо тратили".В другой части беседы сенатор отметил, что действия украинцев напомнили ему историю Соединенных Штатов, когда там "так же сражались до последнего". Зеленский ответил, что теперь США свободны и украинцы "тоже будут"."И россияне умирают", — дополнил его Грэм.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал большим позором для страны — иметь такого сенатора.Сам Грэм счел реакцию Москвы "пропагандой", не став упоминать о том, что именно Киев смонтировал таким образом видеоролик.
https://ria.ru/20230528/zakharova-1874640323.html
https://ria.ru/20230528/senator-1874655613.html
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линдси грэм, россия, сша, в мире, александр бастрыкин
Линдси Грэм, Россия, США, В мире, Александр Бастрыкин
МВД объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск
МВД объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск по уголовной статье