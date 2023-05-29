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Дуда призвал создать на уровне ЕС комиссию по исследованию "влияния России" - РИА Новости, 29.05.2023
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12:30 29.05.2023 (обновлено: 13:46 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/rossiya-1874796123.html
Дуда призвал создать на уровне ЕС комиссию по исследованию "влияния России"
Дуда призвал создать на уровне ЕС комиссию по исследованию "влияния России" - РИА Новости, 29.05.2023
Дуда призвал создать на уровне ЕС комиссию по исследованию "влияния России"
Президент Польши Анджей Дуда, который ранее создал в стране комиссию по изучению "влияния РФ" на польскую безопасность за последние 15 лет, инициирует... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:30
2023-05-29T13:46
польша
россия
варшава
анджей дуда
матеуш моравецкий
евросоюз
европейский совет
северный поток
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ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда, который ранее создал в стране комиссию по изучению "влияния РФ" на польскую безопасность за последние 15 лет, инициирует формирование подобной на уровне ЕС. В понедельник Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. "Я сказал господину премьеру (Польши) Матеушу Моравецкому, что мы твердо должны добиваться создания такой комиссии, я обратился к господину премьеру, чтобы он поставил этот вопрос на Европейском совете, где встречаются ведущие главы европейских стран и принимаются важнейшие решения, чтобы такая комиссия была создана совместным решением стран-членов", - заявил Дуда журналистам. Он пояснил, что хочет, чтобы такая комиссия "рассматривала на европейском уровне вопросы российского влияния, российского лоббирования, российских денег", которые якобы "вливались в различные европейские институты, которые финансировали различного рода проекты". По мнению польского президента, "российское лоббирование" в ЕС якобы могло присутствовать при принятии решения о строительства газопроводов "Северный поток". РФ неоднократно призывала ранее не политизировать проект газопровода, заявляя, что он выгоден Европе. "Я не имею никаких сомнений, что вопросы российского влияния требуют выяснения", - заключил Дуда. В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду на то, что страны и институты ЕС поддержат инициативу Дуды."Мысль о том, чтобы начать проверять это полнообъемным профессиональным образом приходится кстати. Я надеюсь, что там (в ЕС – ред.) найдется достаточно желающих институций и государств, которые эту мысль подхватят и буду очень громко говорить о российских влияниях и о том, чтобы исследовать их на уровне специальной комиссии", - заявил польский премьер журналистам.Он утверждает, что на каждой встрече с европейскими коллегами поднимает тему "российского влияния".Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
https://ria.ru/20230319/konflikt-1858990918.html
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польша, россия, варшава, анджей дуда, матеуш моравецкий, евросоюз, европейский совет, северный поток
Польша, Россия, Варшава, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Европейский совет, Северный поток
Дуда призвал создать на уровне ЕС комиссию по исследованию "влияния России"

Глава Польши Дуда инициирует создание на уровне ЕС комиссии по исследованию влияния России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Польши и Евросоюза. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда, который ранее создал в стране комиссию по изучению "влияния РФ" на польскую безопасность за последние 15 лет, инициирует формирование подобной на уровне ЕС.
В понедельник Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах.
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"Я сказал господину премьеру (Польши) Матеушу Моравецкому, что мы твердо должны добиваться создания такой комиссии, я обратился к господину премьеру, чтобы он поставил этот вопрос на Европейском совете, где встречаются ведущие главы европейских стран и принимаются важнейшие решения, чтобы такая комиссия была создана совместным решением стран-членов", - заявил Дуда журналистам.
Он пояснил, что хочет, чтобы такая комиссия "рассматривала на европейском уровне вопросы российского влияния, российского лоббирования, российских денег", которые якобы "вливались в различные европейские институты, которые финансировали различного рода проекты".
По мнению польского президента, "российское лоббирование" в ЕС якобы могло присутствовать при принятии решения о строительства газопроводов "Северный поток". РФ неоднократно призывала ранее не политизировать проект газопровода, заявляя, что он выгоден Европе.
"Я не имею никаких сомнений, что вопросы российского влияния требуют выяснения", - заключил Дуда.
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В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду на то, что страны и институты ЕС поддержат инициативу Дуды.
"Мысль о том, чтобы начать проверять это полнообъемным профессиональным образом приходится кстати. Я надеюсь, что там (в ЕС – ред.) найдется достаточно желающих институций и государств, которые эту мысль подхватят и буду очень громко говорить о российских влияниях и о том, чтобы исследовать их на уровне специальной комиссии", - заявил польский премьер журналистам.
Он утверждает, что на каждой встрече с европейскими коллегами поднимает тему "российского влияния".
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Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
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