https://ria.ru/20230529/rossiya-1874796123.html

Дуда призвал создать на уровне ЕС комиссию по исследованию "влияния России"

Дуда призвал создать на уровне ЕС комиссию по исследованию "влияния России" - РИА Новости, 29.05.2023

Дуда призвал создать на уровне ЕС комиссию по исследованию "влияния России"

Президент Польши Анджей Дуда, который ранее создал в стране комиссию по изучению "влияния РФ" на польскую безопасность за последние 15 лет, инициирует... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:30

2023-05-29T12:30

2023-05-29T13:46

польша

россия

варшава

анджей дуда

матеуш моравецкий

евросоюз

европейский совет

северный поток

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ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда, который ранее создал в стране комиссию по изучению "влияния РФ" на польскую безопасность за последние 15 лет, инициирует формирование подобной на уровне ЕС. В понедельник Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. "Я сказал господину премьеру (Польши) Матеушу Моравецкому, что мы твердо должны добиваться создания такой комиссии, я обратился к господину премьеру, чтобы он поставил этот вопрос на Европейском совете, где встречаются ведущие главы европейских стран и принимаются важнейшие решения, чтобы такая комиссия была создана совместным решением стран-членов", - заявил Дуда журналистам. Он пояснил, что хочет, чтобы такая комиссия "рассматривала на европейском уровне вопросы российского влияния, российского лоббирования, российских денег", которые якобы "вливались в различные европейские институты, которые финансировали различного рода проекты". По мнению польского президента, "российское лоббирование" в ЕС якобы могло присутствовать при принятии решения о строительства газопроводов "Северный поток". РФ неоднократно призывала ранее не политизировать проект газопровода, заявляя, что он выгоден Европе. "Я не имею никаких сомнений, что вопросы российского влияния требуют выяснения", - заключил Дуда. В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду на то, что страны и институты ЕС поддержат инициативу Дуды."Мысль о том, чтобы начать проверять это полнообъемным профессиональным образом приходится кстати. Я надеюсь, что там (в ЕС – ред.) найдется достаточно желающих институций и государств, которые эту мысль подхватят и буду очень громко говорить о российских влияниях и о том, чтобы исследовать их на уровне специальной комиссии", - заявил польский премьер журналистам.Он утверждает, что на каждой встрече с европейскими коллегами поднимает тему "российского влияния".Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20230319/konflikt-1858990918.html

https://ria.ru/20230524/polsha-1873925137.html

https://ria.ru/20230214/polsha-1851772552.html

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польша

россия

варшава

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польша, россия, варшава, анджей дуда, матеуш моравецкий, евросоюз, европейский совет, северный поток