https://ria.ru/20230529/repatriatsiya-1874893206.html

МВД предложило создать институт репатриации

МВД предложило создать институт репатриации - РИА Новости, 29.05.2023

МВД предложило создать институт репатриации

МВД предложило создать в России институт репатриации в рамках госпрограммы переселения соотечественников, следует из документа на федеральном портале проектов... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:34

2023-05-29T17:34

2023-05-29T18:10

общество

россия

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

паспорт

гражданство

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. МВД предложило создать в России институт репатриации в рамках госпрограммы переселения соотечественников, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Как следует из проекта указа, к репатриантам предлагается отнести желающих вернуться в Россию из числа:При этом репатриантам не нужно будет подтверждать владение русским языком, отмечается в документе. Кроме того, они смогут получать вид на жительство без предварительного разрешения на временное проживание. Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была принята в 2006 году. По информации главы МВД Владимира Колокольцева, с начала ее действия на постоянное место жительства в Россию переехали более 1,1 миллиона человек, порядка 80 тысяч из них — в 2022-2023 годах.

https://ria.ru/20230523/pasporta-1873625240.html

https://ria.ru/20230518/gosduma-1872683733.html

россия

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Владимир Лаврентьев

общество, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), паспорт, гражданство