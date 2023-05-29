https://ria.ru/20230529/repatriatsiya-1874893206.html
МВД предложило создать институт репатриации
МВД предложило создать институт репатриации - РИА Новости, 29.05.2023
МВД предложило создать институт репатриации
МВД предложило создать в России институт репатриации в рамках госпрограммы переселения соотечественников, следует из документа на федеральном портале проектов... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:34
2023-05-29T17:34
2023-05-29T18:10
общество
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
паспорт
гражданство
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. МВД предложило создать в России институт репатриации в рамках госпрограммы переселения соотечественников, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Как следует из проекта указа, к репатриантам предлагается отнести желающих вернуться в Россию из числа:При этом репатриантам не нужно будет подтверждать владение русским языком, отмечается в документе. Кроме того, они смогут получать вид на жительство без предварительного разрешения на временное проживание. Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была принята в 2006 году. По информации главы МВД Владимира Колокольцева, с начала ее действия на постоянное место жительства в Россию переехали более 1,1 миллиона человек, порядка 80 тысяч из них — в 2022-2023 годах.
https://ria.ru/20230523/pasporta-1873625240.html
https://ria.ru/20230518/gosduma-1872683733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), паспорт, гражданство
Общество, Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Паспорт, Гражданство
МВД предложило создать институт репатриации
МВД предложило создать институт репатриации с освобождением от экзамена по русскому языку