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В Приангарье ребенок получил травмы из-за падения стены заброшенного здания
В Приангарье ребенок получил травмы из-за падения стены заброшенного здания - РИА Новости, 29.05.2023
В Приангарье ребенок получил травмы из-за падения стены заброшенного здания
Мальчик в поселке в Иркутской области получил тяжелые травмы после того, как на него упала стена заброшенного здания, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:38
2023-05-29T11:38
2023-05-29T11:38
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Мальчик в поселке в Иркутской области получил тяжелые травмы после того, как на него упала стена заброшенного здания, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по региону на сайте. По данным СК, в поселке Тарнополь на неогороженной территории заброшенного детского сада обрушилась стена. "В результате 9-летний мальчик получил различные травмы, в том числе открытые переломы предплечья и бедра. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, допрашиваются должностные лица администрации Балаганского района, изучается документация. Ход расследования дела контролирует Иркутская областная прокуратура. В минздраве региона РИА Новости сообщили, что мальчик находится в тяжелом состоянии. По данным местного СМИ "Иркутск Сегодня", у мальчика "открытый многооскольчатый перелом нескольких костей, в результате чего пришлось ампутировать часть конечности".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье ребенок получил травмы из-за падения стены заброшенного здания
Стена заброшенного детсада упала на девятилетнего мальчика в иркутском поселке Тарнополь
ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости.
Мальчик в поселке в Иркутской области получил тяжелые травмы после того, как на него упала стена заброшенного здания, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по региону на сайте
.
По данным СК, в поселке Тарнополь на неогороженной территории заброшенного детского сада обрушилась стена.
«
"В результате 9-летний мальчик получил различные травмы, в том числе открытые переломы предплечья и бедра. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, допрашиваются должностные лица администрации Балаганского района, изучается документация. Ход расследования дела контролирует Иркутская областная прокуратура.
В минздраве региона РИА Новости сообщили, что мальчик находится в тяжелом состоянии.
По данным местного СМИ "Иркутск Сегодня", у мальчика "открытый многооскольчатый перелом нескольких костей, в результате чего пришлось ампутировать часть конечности".
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