https://ria.ru/20230529/rebenok-1874779327.html

В Приангарье ребенок получил травмы из-за падения стены заброшенного здания

В Приангарье ребенок получил травмы из-за падения стены заброшенного здания - РИА Новости, 29.05.2023

В Приангарье ребенок получил травмы из-за падения стены заброшенного здания

Мальчик в поселке в Иркутской области получил тяжелые травмы после того, как на него упала стена заброшенного здания, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:38

2023-05-29T11:38

2023-05-29T11:38

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Мальчик в поселке в Иркутской области получил тяжелые травмы после того, как на него упала стена заброшенного здания, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по региону на сайте. По данным СК, в поселке Тарнополь на неогороженной территории заброшенного детского сада обрушилась стена. "В результате 9-летний мальчик получил различные травмы, в том числе открытые переломы предплечья и бедра. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, допрашиваются должностные лица администрации Балаганского района, изучается документация. Ход расследования дела контролирует Иркутская областная прокуратура. В минздраве региона РИА Новости сообщили, что мальчик находится в тяжелом состоянии. По данным местного СМИ "Иркутск Сегодня", у мальчика "открытый многооскольчатый перелом нескольких костей, в результате чего пришлось ампутировать часть конечности".

https://ria.ru/20220731/vorota-1806256094.html

иркутская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)