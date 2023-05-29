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В Прикамье трехлетний ребенок случайно убил младенца - РИА Новости, 29.05.2023
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11:13 29.05.2023 (обновлено: 12:44 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/rebenok-1874773302.html
В Прикамье трехлетний ребенок случайно убил младенца
В Прикамье трехлетний ребенок случайно убил младенца - РИА Новости, 29.05.2023
В Прикамье трехлетний ребенок случайно убил младенца
В Пермском крае семимесячный ребенок погиб после того, как трехлетний брат, оставшись без присмотра, поджег под ним одеяло, сообщило региональное управление... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:13
2023-05-29T12:44
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 29 мая — РИА Новости. В Пермском крае семимесячный ребенок погиб после того, как трехлетний брат, оставшись без присмотра, поджег под ним одеяло, сообщило региональное управление Следственного комитета. &quot;Проводится процессуальная проверка по факту гибели семимесячного ребенка от ожогов&quot;, — говорится в релизе.О происшествии в селе Култаево писали пользователи соцсетей. По их словам, младенец заживо сгорел в коляске, когда его родители спали. В СК уточнили, что ребенок находился дома вместе с братом и матерью. В какой-то момент мать оставила его без присмотра. Рядом был трехлетка — он поджег одеяло, на котором лежал малыш. В результате семимесячный ребенок получил серьезные ожоги. Его доставили в больницу, но на следующий день он умер.Следователи опросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Прикамье трехлетний ребенок случайно убил младенца

Трехлетний брат поджег в коляске одеяло семимесячного младенца и убил его в селе Култаево

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 29 мая — РИА Новости. В Пермском крае семимесячный ребенок погиб после того, как трехлетний брат, оставшись без присмотра, поджег под ним одеяло, сообщило региональное управление Следственного комитета.
«

"Проводится процессуальная проверка по факту гибели семимесячного ребенка от ожогов", — говорится в релизе.

О происшествии в селе Култаево писали пользователи соцсетей. По их словам, младенец заживо сгорел в коляске, когда его родители спали.
В СК уточнили, что ребенок находился дома вместе с братом и матерью. В какой-то момент мать оставила его без присмотра. Рядом был трехлетка — он поджег одеяло, на котором лежал малыш.
В результате семимесячный ребенок получил серьезные ожоги. Его доставили в больницу, но на следующий день он умер.
Следователи опросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.
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ПроисшествияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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