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В Прикамье трехлетний ребенок случайно убил младенца
В Прикамье трехлетний ребенок случайно убил младенца - РИА Новости, 29.05.2023
В Прикамье трехлетний ребенок случайно убил младенца
В Пермском крае семимесячный ребенок погиб после того, как трехлетний брат, оставшись без присмотра, поджег под ним одеяло, сообщило региональное управление... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:13
2023-05-29T11:13
2023-05-29T12:44
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 29 мая — РИА Новости. В Пермском крае семимесячный ребенок погиб после того, как трехлетний брат, оставшись без присмотра, поджег под ним одеяло, сообщило региональное управление Следственного комитета. "Проводится процессуальная проверка по факту гибели семимесячного ребенка от ожогов", — говорится в релизе.О происшествии в селе Култаево писали пользователи соцсетей. По их словам, младенец заживо сгорел в коляске, когда его родители спали. В СК уточнили, что ребенок находился дома вместе с братом и матерью. В какой-то момент мать оставила его без присмотра. Рядом был трехлетка — он поджег одеяло, на котором лежал малыш. В результате семимесячный ребенок получил серьезные ожоги. Его доставили в больницу, но на следующий день он умер.Следователи опросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Прикамье трехлетний ребенок случайно убил младенца
Трехлетний брат поджег в коляске одеяло семимесячного младенца и убил его в селе Култаево
ПЕРМЬ, 29 мая — РИА Новости.
В Пермском крае семимесячный ребенок погиб после того, как трехлетний брат, оставшись без присмотра, поджег под ним одеяло, сообщило региональное управление Следственного комитета
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"Проводится процессуальная проверка по факту гибели семимесячного ребенка от ожогов", — говорится в релизе.
О происшествии в селе Култаево писали пользователи соцсетей. По их словам, младенец заживо сгорел в коляске, когда его родители спали.
В СК уточнили, что ребенок находился дома вместе с братом и матерью. В какой-то момент мать оставила его без присмотра. Рядом был трехлетка — он поджег одеяло, на котором лежал малыш.
В результате семимесячный ребенок получил серьезные ожоги. Его доставили в больницу, но на следующий день он умер.
Следователи опросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.
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