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Холодный душ для Киева: немецкая разведка сделала выводы о российской армии - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/razvedka-1874864913.html
Холодный душ для Киева: немецкая разведка сделала выводы о российской армии
Холодный душ для Киева: немецкая разведка сделала выводы о российской армии - РИА Новости, 29.05.2023
Холодный душ для Киева: немецкая разведка сделала выводы о российской армии
Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в интервью Die Welt признал, что попытки Запада сокрушить Россию провалились. Все расчеты... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:51
2023-05-29T15:51
специальная военная операция на украине
украина
россия
маркус райснер
германия
австрия
сша
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в интервью Die Welt признал, что попытки Запада сокрушить Россию провалились. Все расчеты союзников Киева оказались, по его словам, ошибочными. Особенно это касается вооруженных сил. С чем связана смена риторики – в материале РИА Новости.Система стабильна"Россия по-прежнему способна вести войну на длинных дистанциях. Это в равной степени касается и способности страны вербовать новых солдат, и возможностей производить боеприпасы и вооружения, — заявил Каль. — Да, у России имеются определенные проблемы, в частности — в плане эффективности использования Вооруженных сил. Но они не имеют принципиального значения".Ранее с подобными тезисами, как правило, выступали спикеры с приставкой "экс-". Но теперь их взгляды разделяют действующие чиновники и руководители военных ведомств.В частности, за несколько дней до своего немецкого коллеги неутешительным для Киева прогнозом поделился военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер."Я предупреждаю о том, что не следует недооценивать российскую армию. Русские продолжают оставаться противником, которого нужно воспринимать всерьез, даже если они совершают огромные ошибки… Также есть доказательства того, что русские в состоянии отразить украинское наступление", – заявил он в интервью немецкой газете Zeit.Он отметил, что многие склонны преувеличивать неудачи Москвы и дискредитировать российские войска, пытаясь представить будто Россия более не является серьезной угрозой. Однако это ошибочная точка зрения. Также он раскритиковал тех, кто пытается внушить мысль о скором исчерпании Кремлем запасов для ракетных ударов по Украине.Все под контролем РоссииАналогичная точка зрения распространяется и в СМИ. В частности, портал 19fortyfive отмечает усовершенствования тактики и оперативных действий российских войск. В статье указывается, что многие аналитики, которые прочили Украине победу к концу 2022-м после локальных успехов в Харьковской области, недооценили возможности России."Кроме того, российская история изобилует примерами неудачного начала войны, больших потерь, однако ситуацию удавалось в итоге переломить. Украина, с другой стороны, имеет значительно меньше ресурсов или войск и, следовательно, имеет меньше права на ошибку", — указывает издание.Также отмечается, что российская сторона сумела сберечь большое количество людей, оставив Херсон, а Украина — напротив потеряла "ошеломляющее количество войск" в Артемовске, но так и не смогла удержать город. Последнее решение украинского генералитета может иметь серьезные последствия для всего конфликта. "Украина, несомненно понесла в этих боях больше потерь, чем русские", — указывает автор.При этом он подчеркивает, что у Украины нет возможности одержать военную победы, а продолжение борьбы может привести к дальнейшей утрате территорий. Поэтому США не нужно увеличивать масштабы поддержки Киева, а наоборот — попытаться как можно скорее завершить конфликт.
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украина, россия, маркус райснер, германия, австрия, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Маркус Райснер, Германия, Австрия, США

Холодный душ для Киева: немецкая разведка сделала выводы о российской армии

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в интервью Die Welt признал, что попытки Запада сокрушить Россию провалились. Все расчеты союзников Киева оказались, по его словам, ошибочными. Особенно это касается вооруженных сил. С чем связана смена риторики – в материале РИА Новости.

Система стабильна

"Россия по-прежнему способна вести войну на длинных дистанциях. Это в равной степени касается и способности страны вербовать новых солдат, и возможностей производить боеприпасы и вооружения, — заявил Каль. — Да, у России имеются определенные проблемы, в частности — в плане эффективности использования Вооруженных сил. Но они не имеют принципиального значения".
Ранее с подобными тезисами, как правило, выступали спикеры с приставкой "экс-". Но теперь их взгляды разделяют действующие чиновники и руководители военных ведомств.
В частности, за несколько дней до своего немецкого коллеги неутешительным для Киева прогнозом поделился военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям в южном секторе СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям в южном секторе СВО
"Я предупреждаю о том, что не следует недооценивать российскую армию. Русские продолжают оставаться противником, которого нужно воспринимать всерьез, даже если они совершают огромные ошибки… Также есть доказательства того, что русские в состоянии отразить украинское наступление", – заявил он в интервью немецкой газете Zeit.
Он отметил, что многие склонны преувеличивать неудачи Москвы и дискредитировать российские войска, пытаясь представить будто Россия более не является серьезной угрозой. Однако это ошибочная точка зрения. Также он раскритиковал тех, кто пытается внушить мысль о скором исчерпании Кремлем запасов для ракетных ударов по Украине.

Все под контролем России

Аналогичная точка зрения распространяется и в СМИ. В частности, портал 19fortyfive отмечает усовершенствования тактики и оперативных действий российских войск. В статье указывается, что многие аналитики, которые прочили Украине победу к концу 2022-м после локальных успехов в Харьковской области, недооценили возможности России.
"Кроме того, российская история изобилует примерами неудачного начала войны, больших потерь, однако ситуацию удавалось в итоге переломить. Украина, с другой стороны, имеет значительно меньше ресурсов или войск и, следовательно, имеет меньше права на ошибку", — указывает издание.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Также отмечается, что российская сторона сумела сберечь большое количество людей, оставив Херсон, а Украина — напротив потеряла "ошеломляющее количество войск" в Артемовске, но так и не смогла удержать город. Последнее решение украинского генералитета может иметь серьезные последствия для всего конфликта. "Украина, несомненно понесла в этих боях больше потерь, чем русские", — указывает автор.
При этом он подчеркивает, что у Украины нет возможности одержать военную победы, а продолжение борьбы может привести к дальнейшей утрате территорий. Поэтому США не нужно увеличивать масштабы поддержки Киева, а наоборот — попытаться как можно скорее завершить конфликт.
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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