https://ria.ru/20230529/raketa-1874733739.html

Пуск ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию ООН, заявил Кисида

Пуск ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию ООН, заявил Кисида - РИА Новости, 29.05.2023

Пуск ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию ООН, заявил Кисида

Пуск баллистической ракеты под видом запуска спутника КНДР является нарушением резолюции Совета безопасности ООН, заявил журналистам в своей резиденции... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T06:40

2023-05-29T06:40

2023-05-29T06:40

япония

в мире

сша

желтое море

фумио кисида

оон

ким чен ын

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ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Пуск баллистической ракеты под видом запуска спутника КНДР является нарушением резолюции Совета безопасности ООН, заявил журналистам в своей резиденции премьер-министр страны Фумио Кисида. "Использование технологий баллистической ракеты под видом запуска спутника является нарушением резолюции Совета безопасности ООН. Это серьезная проблема, которая имеет отношение к безопасности народа. На случай падения на территорию нашей страны сегодня министр обороны отдал приказ на уничтожение (ракеты). Мы продолжаем собирать информацию и сохраняем бдительность и намерены быть в тесном взаимодействии с США и Южной Кореей", - сказал Кисида. Ранее в понедельник министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ силам самообороны сбивать ракету Северной Кореи, если она будет нести угрозу территории страны. Ранее сообщалось, что КНДР передала в Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии – два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима. В середине мая Ким Чен Ын с дочерью проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил о стратегической важности обладания им на фоне усиления "происков американских империалистов". Япония считает запуски спутников Северной Кореей всего лишь предлогом для пуска баллистических ракет. В этом смысле предыдущий пуск баллистической ракеты со спутником Северная Корея произвела в феврале 2016 года, до этого такой запуск был осуществлен в декабре 2012 года.

https://ria.ru/20230529/sputnik-1874729715.html

япония

сша

желтое море

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япония, в мире, сша, желтое море, фумио кисида, оон, ким чен ын