Рейтинг@Mail.ru
Пуск ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию ООН, заявил Кисида - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/raketa-1874733739.html
Пуск ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию ООН, заявил Кисида
Пуск ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию ООН, заявил Кисида - РИА Новости, 29.05.2023
Пуск ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию ООН, заявил Кисида
Пуск баллистической ракеты под видом запуска спутника КНДР является нарушением резолюции Совета безопасности ООН, заявил журналистам в своей резиденции... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:40
2023-05-29T06:40
япония
в мире
сша
желтое море
фумио кисида
оон
ким чен ын
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151171/72/1511717273_765:0:4237:1953_1920x0_80_0_0_a815dbde6064acb7e712dd8e4bea6d36.jpg
ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Пуск баллистической ракеты под видом запуска спутника КНДР является нарушением резолюции Совета безопасности ООН, заявил журналистам в своей резиденции премьер-министр страны Фумио Кисида. "Использование технологий баллистической ракеты под видом запуска спутника является нарушением резолюции Совета безопасности ООН. Это серьезная проблема, которая имеет отношение к безопасности народа. На случай падения на территорию нашей страны сегодня министр обороны отдал приказ на уничтожение (ракеты). Мы продолжаем собирать информацию и сохраняем бдительность и намерены быть в тесном взаимодействии с США и Южной Кореей", - сказал Кисида. Ранее в понедельник министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ силам самообороны сбивать ракету Северной Кореи, если она будет нести угрозу территории страны. Ранее сообщалось, что КНДР передала в Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии – два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима. В середине мая Ким Чен Ын с дочерью проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил о стратегической важности обладания им на фоне усиления "происков американских империалистов". Япония считает запуски спутников Северной Кореей всего лишь предлогом для пуска баллистических ракет. В этом смысле предыдущий пуск баллистической ракеты со спутником Северная Корея произвела в феврале 2016 года, до этого такой запуск был осуществлен в декабре 2012 года.
https://ria.ru/20230529/sputnik-1874729715.html
япония
сша
желтое море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151171/72/1511717273_1199:0:3803:1953_1920x0_80_0_0_1ce483ee10007fa8dae295d019d05ba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, в мире, сша, желтое море, фумио кисида, оон, ким чен ын
Япония, В мире, США, Желтое море, Фумио Кисида, ООН, Ким Чен Ын
Пуск ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию ООН, заявил Кисида

Премьер Японии Кисида: пуск ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию ООН

© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / David Guttenfelder
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Пуск баллистической ракеты под видом запуска спутника КНДР является нарушением резолюции Совета безопасности ООН, заявил журналистам в своей резиденции премьер-министр страны Фумио Кисида.
«
"Использование технологий баллистической ракеты под видом запуска спутника является нарушением резолюции Совета безопасности ООН. Это серьезная проблема, которая имеет отношение к безопасности народа. На случай падения на территорию нашей страны сегодня министр обороны отдал приказ на уничтожение (ракеты). Мы продолжаем собирать информацию и сохраняем бдительность и намерены быть в тесном взаимодействии с США и Южной Кореей", - сказал Кисида.
Ранее в понедельник министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ силам самообороны сбивать ракету Северной Кореи, если она будет нести угрозу территории страны.
Ранее сообщалось, что КНДР передала в Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии – два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима.
В середине мая Ким Чен Ын с дочерью проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил о стратегической важности обладания им на фоне усиления "происков американских империалистов".
Япония считает запуски спутников Северной Кореей всего лишь предлогом для пуска баллистических ракет. В этом смысле предыдущий пуск баллистической ракеты со спутником Северная Корея произвела в феврале 2016 года, до этого такой запуск был осуществлен в декабре 2012 года.
Космодром Цзюцюань - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
КНДР предупредила IMO о намерении запустить спутник
Вчера, 04:34
 
ЯпонияВ миреСШАЖелтое мореФумио КисидаООНКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала