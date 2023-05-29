https://ria.ru/20230529/rada-1874872948.html

Рада поддержала решение Зеленского отмечать 8 мая День победы над нацизмом

Рада поддержала решение Зеленского отмечать 8 мая День победы над нацизмом - РИА Новости, 29.05.2023

Рада поддержала решение Зеленского отмечать 8 мая День победы над нацизмом

Верховная рада поддержала законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, сообщил депутат Ярослав РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:09

2023-05-29T16:09

2023-05-29T16:58

украина

верховная рада украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Верховная рада поддержала законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, сообщил депутат Ярослав Железняк в телеграм-канале."С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", — говорится в публикации.За документ проголосовали 317 депутатов.Восьмого мая Зеленский внес в парламент законопроект, предлагающий отмечать в эту дату День памяти и победы над нацизмом. Также он подписал указ, в котором назначил на 9 мая День Европы.Такой выбор связан с тем, что 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и Германии. Это привело к созданию Европейского объединения угля и стали — предшественника ЕС.На Украине с 2015 года 8 мая отмечается День памяти и примирения. Таким образом, страна приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы 9 мая оставался праздником, но основные официальные мероприятия на государственном уровне переместились на 8 мая. На Украине с 2015 года также действует закон о декоммунизации. В стране начался снос памятников и переименование улиц, связанных с советской историей. В последнее время власти начали борьбу со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870463172.html

https://ria.ru/20230509/prazdnik-1870558121.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, верховная рада украины, владимир зеленский