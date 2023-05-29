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Рада поддержала решение Зеленского отмечать 8 мая День победы над нацизмом - РИА Новости, 29.05.2023
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16:09 29.05.2023 (обновлено: 16:58 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/rada-1874872948.html
Рада поддержала решение Зеленского отмечать 8 мая День победы над нацизмом
Рада поддержала решение Зеленского отмечать 8 мая День победы над нацизмом - РИА Новости, 29.05.2023
Рада поддержала решение Зеленского отмечать 8 мая День победы над нацизмом
Верховная рада поддержала законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, сообщил депутат Ярослав РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:09
2023-05-29T16:58
украина
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Верховная рада поддержала законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, сообщил депутат Ярослав Железняк в телеграм-канале."С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", — говорится в публикации.За документ проголосовали 317 депутатов.Восьмого мая Зеленский внес в парламент законопроект, предлагающий отмечать в эту дату День памяти и победы над нацизмом. Также он подписал указ, в котором назначил на 9 мая День Европы.Такой выбор связан с тем, что 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и Германии. Это привело к созданию Европейского объединения угля и стали — предшественника ЕС.На Украине с 2015 года 8 мая отмечается День памяти и примирения. Таким образом, страна приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы 9 мая оставался праздником, но основные официальные мероприятия на государственном уровне переместились на 8 мая. На Украине с 2015 года также действует закон о декоммунизации. В стране начался снос памятников и переименование улиц, связанных с советской историей. В последнее время власти начали борьбу со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870463172.html
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украина, верховная рада украины, владимир зеленский
Украина, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
Рада поддержала решение Зеленского отмечать 8 мая День победы над нацизмом

Рада поддержала проект Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Верховная рада поддержала законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, сообщил депутат Ярослав Железняк в телеграм-канале.
«
"С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", — говорится в публикации.
За документ проголосовали 317 депутатов.
Восьмого мая Зеленский внес в парламент законопроект, предлагающий отмечать в эту дату День памяти и победы над нацизмом. Также он подписал указ, в котором назначил на 9 мая День Европы.
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Такой выбор связан с тем, что 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и Германии. Это привело к созданию Европейского объединения угля и стали — предшественника ЕС.
На Украине с 2015 года 8 мая отмечается День памяти и примирения. Таким образом, страна приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы 9 мая оставался праздником, но основные официальные мероприятия на государственном уровне переместились на 8 мая. На Украине с 2015 года также действует закон о декоммунизации. В стране начался снос памятников и переименование улиц, связанных с советской историей. В последнее время власти начали борьбу со всем, что связано с Россией.
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